Estudiantes de Wuhan que están en cuarentena hallan la manera de deshacerse de la aplicación con la que recibían clases a distancia

Los alumnos en cuarentena en la ciudad china de Wuhan, donde surgieron los primeros casos de coronavirus, reciben sus clases y tareas escolares a través de una aplicación. Para evitarlo, descubrieron que si le colocaban una mala puntuación el programa sería eliminado, por lo que su calificación no para de descender.

La 'app' que usaban se llama DingTalk y a través de ella podían seguir con sus estudios de manera remota. En solo un día, comenzó a ser usada por más de 50 millones de estudiantes y 600.000 docentes.

Sin embargo, con la intención de no recibir más deberes escolares, desde febrero los alumnos comenzaron a colocarle una calificación de una estrella. Decenas de miles de alumnos lo hicieron y así DingTalk pasó de tener una puntuación de 4,9 a una de 2,2 en Apple Store.

En tanto, en Google Play, la calificación actual de la aplicación es de 2,6 sobre un máximo de 5 puntos.

Ante esta situación, la propia DingTalk publicó un video en el sitio de 'streaming' Bilibili a través del que pidió piedad. "Por favor, no me den más calificaciones de una estrella. Fui elegido para este trabajo y no hay mucho que pueda hacer al respecto", expresó antes de suplicar: "Solo tengo cinco años, por favor, no me maten".