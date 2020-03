Asesora de Álvaro Uribe renuncia tras escándalo por nexos con un narco que apoyó la compra de votos para Duque

María Claudia Daza, quien se desempeñaba como asesora del senador de Centro Democrático y expresidente de Colombia (2002-2010), Álvaro Uribe Vélez, renunció este lunes a la Unidad de Trabajo Legislativo (UTL), tras ser señalada como una de las personas que participó en la compra de votos de la elección de 2018 para favorecer al actual mandatario Iván Duque.

María Claudia, también conocida como 'Cayita', renunció a su cargo en el Congreso después de que Uribe Vélez intentó deslindarse de la operación coordinada por José Guillermo Hernández, 'El Ñeñe', un presunto narcotraficante asesinado en 2019 que habría participado en la compra de votos en la Costa Norte de Colombia para favorecer a Duque, entonces candidato de Centro Democrático, quien resultaría ganador de los comicios.

En una breve comunicación de prensa difundida por medios locales, Daza rechazó "enérgicamente" su autoría de la conversación telefónica que analiza la Fiscalía de Colombia, asegurando que se trata de un "sacrificio mediático" que contribuye a los "enemigos de las causas del uribismo y el gobierno".

"Ante la pérdida de confianza de quien, más que mi jefe ha sido mi mentor y amigo, doy un paso al costado y presento mi renuncia al cargo", se lee en el texto en el que se refiere a Uribe como un hombre con una "conducta intachable", pese a que esta vez "se equivoca".

La carta de renuncia de Daza fue publicada después de que Uribe anunció en su cuenta de Twitter que un periodista le había confirmado que la persona involucrada en la transcripción era su asesora. "De parte de ella sería un abuso mayor con el Presidente Duque y su transparencia, y con mi persona que he luchado con toda pulcritud", tuiteó el líder de Centro Democrático.

Periodista me confirma Que la transcripción corresponde a Caya Daza, de mi UTL, que se cotejen los audios . De parte de ella sería un abuso mayor con el Presidente Duque y su transparencia, y con mi persona que he luchado con toda pulcritud — Álvaro Uribe Vélez (@AlvaroUribeVel) March 9, 2020

Con este tuit, Uribe Vélez intentó evadir un nuevo escándalo en su contra. Entretanto, la Fiscalía de Justicia tiene en su poder transcripciones de conversaciones telefónicas de 'El Ñeñe' con una mujer llamada 'MD', con quien aparentemente coordinaba acciones de compra de votos, en el marco de la segunda vuelta electoral de 2018.

En una interceptación del 3 de junio de 2018, 'MD' le comunica a Hernández que había conseguido más de 1.000 millones de pesos (unos 279.535 dólares) y afirma que buscaría empresarios para comprometerlos con la compra de votos, según los documentos presentados en la investigación y difundidos por La Nueva Prensa.

'MD' le dice a Hernández que estaba "preocupada con lo de las elecciones" y que había "que trabajar mucho", a lo que el interlocutor afirma que se deben "poner las pilas" y "buscar una plata para pasar bajo la mesa" y "para soltarla en los departamentos".

La llamada termina con 'MD' afirmando que "Iván [Duque] y Uribe" la habían enviado a "Manaure, Uribía, Riohacha y Maicao", en el departamento de la Guajira, en la Costa Norte del país. "Tenemos que ganar en La Guajira", remata.

Uribe niega compra de votos

El 2 de mayo de 2019, tras el robo y asesinato del 'Ñeñe' en el estado de Minas Gerais, Brasil, Uribe escribió en su cuenta de Twitter: "Causa mucho dolor el asesinato de José Guillermo Hernández, finquero del Cesar, asesinado en un atraco en el Brasil donde asistía a una feria ganadera".

Causa mucho dolor el asesinato de José Guillermo Hernández, finquero del Cesar, asesinado en un atraco en el Brasil donde asistía a una feria ganadera — Álvaro Uribe Vélez (@AlvaroUribeVel) May 2, 2019

Sin embargo, el líder de Centro Democrático se ha deslindado de la fotografía con el 'Ñeñe' —señalado como socio del narcotraficante Marcos Figueroa— y ha asegurado que nunca, en sus más de 40 años de carrera política, ha participado en la compra de votos. "Yo no conocí al señor 'Ñeñe' Hernández, no fui amigo de él. Hay una foto conmigo, como la hay de miles de colombianos a quienes no conozco, en actos públicos", declaró a medios Uribe sobre su presunta relación con José Guillermo.

"En mi larga carrera política jamás ha pasado por mi mente comprar votos", aseguró el viernes pasado.

Por su parte, el presidente Iván Duque negó haber solicitado recursos para su campaña a 'El Ñeñe' Hernández, aunque reconoció que coincidieron en los últimos cuatro años en contados encuentros públicos y alguno que otro social. "No tuve con él una hermandad [...] Mi padre fue amigo de su padre hace años", dijo.

Según La Silla Vacía, Duque visitaba las fincas de la familia Hernández desde que era niño, como consecuencia de la relación que tenía su padre, el empresario Iván Duque Escobar, con el ganadero Aristides 'El Capi' Hernández, padre de 'Ñeñe' y 'Goyo'.

“Ñeñe”con Alex Char, “Ñeñe con Elsa Noguera”, “Ñeñe con Duque, “Ñeñe” con Uribe...... una imagen vale más que mil palabras, enseña la sabiduría popular. pic.twitter.com/t9fOivN9hI — Antonio Sanguino Senador (@AntonioSanguino) March 5, 2020

Hasta ahora, la Fiscalía colombiana ha anunciado que revisará las copias de las interceptaciones de llamadas telefónicas de José Guillermo Hernández para realizar las investigaciones relacionadas con la supuesta compra de votos durante la campaña electoral de Duque.

No obstante, no es la primera acusación que enfrentan Duque y Uribe relacionada con las irregularidades durante la elección presidencial de 2018. Recientemente, la Comisión de Acusación e Investigación de la Cámara de Representantes de Colombia abrió una investigación formal contra el presidente colombiano por los señalamientos de la excongresista Aída Merlano, quien denunció cómo operaba la presunta red de compra y venta de votos en la región del Caribe.

De acuerdo con Merlano, quien aseguró que se había fugado a Venezuela porque el gobierno colombiano tenía "la intención de asesinarla", las poderosas familias Gerlein y Char, de la región Caribe, compraron votos para ganarse a toda la clase política.

La excongresista a colombiana, quien tuvo una larga relación sentimental con Julio Gerlein —cabeza de Valorcon, una de las empresas contratistas más importantes del país— acusó a los integrantes de estas dos familias de ser los "mayores financiadores de las campañas políticas de los últimos 20 años, desde la primera presidencia de Álvaro Uribe Vélez", y dijo que tenía pruebas.

Uribe acumula 56 denuncias abiertas en la Comisión de Acusaciones y 28 ante la Corte Suprema de Justicia, y sus detractores esperan que sea investigado por otros presuntos delitos relacionados con escuchas ilegales, narcotráfico, homicidios, falsos positivos, paramilitarismo, entre otros señalamientos.

