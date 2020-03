El actor argentino Fede Bal anuncia que tiene cáncer de intestino

El actor argentino protagonista del espectáculo 'Mentiras Inteligentes', Federico Bal, anunció este lunes a través de su cuenta en Instagram que tiene cáncer de intestino.

"Hace pocos días me hice un estudio, una colonoscopia y una endoscopia que salió mal. El resultado fue negativo. Me encontraron diez pólipos, los cuales me extrajeron, y encontraron un tumor en mi intestino", reveló Bal.

"Se hizo una biopsia. Después de eso hablé con el clínico, me hicieron un montón de estudios que dieron bien, pero el resultado de la biopsia [...] llegó el sábado a la mañana y dio que es maligno. Tengo cáncer en el intestino. Es una palabra fuerte. Son palabras de las que me estoy haciendo amigo estos últimos días", contó el actor.

El hijo de la también actriz Carmen Barbieri señaló que comenzará un proceso de quimioterapia. "Quimioterapia, rayos y pastillas durante unas seis semanas. Voy a tener fe y hay grandes posibilidades de que el tumor se vaya. Y, si no se va, voy a tener que someterme a una operación", dijo.

Fede Bal también explicó que prefiere alejarse de las redes sociales porque está viviendo "momentos de extrema sensibilidad donde cada cosa que dicen los 'haters'" le va a doler "mucho más de lo que antes". También pidió a los medios de comunicación que preserven su intimidad en este momento.

"Estoy con mucha fuerza. Con mucha esperanza. No tengo miedo. No le tengo miedo a la enfermedad ni a la muerte. No le tengo miedo a nada", declaró Bal al tiempo que les pidió a sus seguidores que cuiden de su salud y se hagan estudios y análisis a tiempo.

"Estoy con un cachetazo muy fuerte que me dio la vida y siento que es una lección que todavía no sé por qué pero me toca. Después de este proceso voy a estar sano y siendo una mejor persona. Eso es realmente lo que creo", subrayó Bal.

La semana pasada, el conjunto de salas teatrales Multiteatro de Buenos Aires anunció que la temporada de 'Mentiras Inteligentes' "cancela definitivamente su temporada en Mar del Plata por motivos de salud de Federico Bal", quien debió regresar a la capital argentina por "disposición médica".