"Me siento extremadamente bien": Trump no ve ninguna razón para hacerse un test del coronavirus

El presidente estadounidense afirmó que no ve razón para realizar una prueba por el coronavirus e informó de que no tiene ningún síntoma de la enfermedad. "Me siento extremadamente bien", señaló.

Además, Donald Trump instó a los estadounidenses a mantenerse tranquilos y dijo que el coronavirus "se irá" pronto.

Trump dijo que el médico de la Casa Blanca lo examinó. "No creo que sea un gran problema. Me haría [la prueba]. No creo que haya ninguna razón (...) Me siento extremadamente bien. Me siento muy bien", dijo Trump a periodistas en el Capitolio.

Mientras tanto, el gobernador del estado de Washington, Jay Inslee, dijo el martes que estaba considerando una "acción real" para prevenir un rápido aumento en los casos de coronavirus.

Hasta el momento, los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades de Estados Unidos han reportado647 casos de covid-19 en el país y 25 muertes a causa del virus.