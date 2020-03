"Está usted lleno de mierda": Biden discute con un trabajador de una fábrica de Míchigan por las leyes sobre armas de fuego

El precandidato demócrata Joe Biden tuvo una fuerte pelea verbal con un trabajador de una fábrica de ensamblaje en Detroit (estado de Míchigan), quien lo acusó de tratar de quitarles las armas a los estadounidenses.

El hombre acusó al exvicepresidente de "tratar activamente de poner fin a los derechos [de los estadounidenses] a la Segunda Enmienda" de la Constitución del país norteamericano, que contempla el derecho de los ciudadanos a poseer y portar armas de fuego.

"Está usted lleno de mierda", respondió Biden enfurecido. Cuando una empleada se apresuró a intervenir para ayudar al político, este la hizo rápidamente callar: "No. Silencio. Silencio."

Luego, Biden les dijo a los votantes reunidos que apoyaba la segunda enmienda y que él "no les está quitando las armas". El trabajador continuó diciéndole a Biden que trabajaba para él, a lo que el precandidato respondió: "No estoy trabajando para usted, no sea tan imbécil".

La agria disputa tuvo lugar durante un evento de campaña este martes mientras los votantes demócratas se dirigían a las urnas en las cruciales primarias del estado. El precandidato obtuvo la mayoría de votos en las primarias de su partido en los estados de Misisipi, Misuri, Míchigan y Idaho, dando un gran paso para hacerse con la nominación para competir en la carrera a la Casa Blanca con el republicano Donald Trump.