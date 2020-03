Elon Musk explica por qué es necesaria una nueva arquitectura para los vuelos espaciales

El fundador de SpaceX advierte que si el hombre no puede superar el límite de la órbita terrestre baja no podrá colonizar otros lugares del espacio.

El fundador y director general de SpaceX, Elon Musk, espera que sus naves espaciales vuelen por mucho más tiempo que cualquier otro vehículo espacial desarrollado hasta la fecha.

"¿Por qué [la nave espacial rusa] Soyuz todavía vuela?", se preguntó Musk este lunes durante una conferencia sobre el espacio celebrada en Washington. La Soyuz fue diseñada en la década de 1950, y en la actualidad sigue siendo la única nave espacial que transporta tripulaciones hasta la Estación Espacial Internacional (EEI), comentó.

"Lo que más me preocupa en este momento es que, a menos que mejoremos drásticamente nuestra tasa de innovación, entonces no hay posibilidad de una base en la Luna o una ciudad en Marte", agregó el fundador de SpaceX. "Debemos tener mucho cuidado de no quedarnos atrapados" en la órbita terrestre baja, como sucedió con el programa espacial estadounidense de transbordadores que funcionó entre 1981 y 2011 y como ocurre con la Soyuz, manifestó.

"No iremos a ninguna parte"

La órbita terrestre baja se encuentra entre 200–2.000 kilómetros sobre la superficie de nuestro planeta y aloja la EEI y muchos satélites. Según Musk, para evitar el estancamiento en esta zona de la órbita, el futuro de la exploración espacial necesita "una arquitectura completamente nueva, incluidos los cohetes reutilizables", porque de lo contrario "no iremos a ninguna parte".

Los cohetes Falcon 9 y la nave espacial Crew Dragon de SpaceX ya han sido lanzados a la EEI con cargamento, mientras que su cápsula Dragon también puede llevar tripulación a la órbita terrestre baja, pero su capacidad es solo para "unas pocas personas a un costo muy elevado", destacó.

De acuerdo con Musk, la solución para superar el límite de la órbita terrestre baja es la nave espacial reutilizable Starship de SpaceX. Ese vehículo está diseñado para transportar carga y tripulación a Marte, y cuando esté completamente funcional, debería poder relanzarse dentro de una hora después del aterrizaje, con lo que el fundador de la compañía aeroespacial prevé realizar hasta 3 lanzamientos diarios.