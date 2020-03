Los 10 países de Latinoamérica que establecen cuarentenas o prohiben la entrada a viajeros procedentes de zonas de riesgo (y España está en todos)

Hasta este martes 10 de marzo de 2020, 15 países de América Latina confirmaron casos positivos de personas con coronavirus en sus territorios.

Los casos se han registrado en Ecuador, Chile, Colombia, México, Brasil, Argentina, Panamá, Perú, Paraguay, Costa Rica, República Dominicana, Bolivia, Honduras, Cuba y Guatemala.

En estos países, los primeros casos tienen que ver con personas provenientes de zonas de riesgo, como España, Italia, China, entre otros, donde el número de casos y la mortalidad por coronavirus han ido en aumento.

Ante esta realidad, y luego que la Organización Mundial de la Salud (OMS) declarara al brote del coronavirus como una pandemia, muchos de estos países han establecido como medida para frenar el avance del contagio en sus territorios, el aislamiento de viajeros provenientes de las zonas de riesgo o, incluso la prohibición de entrar al territorio.

Países que imponen cuarentena

Perú

El presidente de Perú, Martín Vizcarra, anunció este miércoles 11 de marzo que se ha dispuesto que los pasajeros que provengan de Italia, Francia, España y China deberán someterse a una cuarentena de 14 días.

El aislamiento será domiciliario, según precisó el mandatario. Si el viajero presenta algún síntoma relacionado con el coronavirus, deberá comunicarse con las autoridades sanitarias.

Colombia

Colombia anunció que pondrá en aislamiento preventivo a todas las personas que lleguen al país provenientes de China, Italia, España y Francia. La medida debe cumplirse en sus hogares o en hoteles, precisó el ministro de Salud, Fernando Ruiz.

A la fecha, han permanecido en cuarentena, ya por 14 días, los colombianos repatriados de Wuhan, China (epicentro del coronavirus), tripulación y personal de salud que acompañaron a los viajeros, que en total suman 35 personas.

Además, se suspende el tránsito y desembarco de cruceros en Colombia a partir de este mismo jueves.

Previamente, las autoridades pusieron en marcha un protocolo, que incluyó la entrega de una declaración de salud por parte de todos los pasajeros que ingresen al país en los aeropuertos internacionales. En el documento deben informar sobre su estado de salud y los países que visitaron en las últimas semanas.

Argentina

Argentina también se suma a estas medidas. El presidente del país, Alberto Fernández, anunció que los viajeros que provengan de los países de riesgo por coronavirus se someterán a una cuarentena obligatoria de 14 días.

"Eso no es voluntario, no es una recomendación. Si no lo cumple, estará incurriendo en un delito, que es poner en riesgo la salud pública", manifestó.

En este país, las autoridades de salud también han recomendado el "aislamiento social" a las personas mayores de 65 años y minimizar las actividades con público.

Chile

Las autoridades chilenas informaron que las personas provenientes de España e Italia deberán someterse a dos semanas de cuarentena.

La medida incluye a los jugadores de fútbol locales que llegarán a Chile desde estos dos países europeos para participar en las eliminatorias del 31 de marzo próximo en Santiago, informó el ministro de Salud, Jaime Mañalich.

Ecuador

El presidente de Ecuador, Lenín Moreno, señaló que las personas que lleguen a Ecuador desde los países foco de la infección "deberán mantener aislamiento domiciliario por el tiempo que recomiendan las autoridades sanitarias mundiales".

La ministra de Gobierno, María Paula Romo, detalló que esta medida aplica para quienes provengan de las provincias de Hubei y Wuhan, en China; así como de España, Francia, Irán e Italia.

El aislamiento será de 14 días, como recomienda la OMS, y deberá cumplirse en domicilios u hoteles; las personas deberán informar previamente a las autoridades de dónde llevarán a cabo la medida.

Prohibición de entrada y suspensión de vuelos

Honduras

El Gobierno de Honduras anunció este jueves que restringirá el ingreso al país centroamericano de personas provenientes de China, Irán, Corea del Sur y del continente europeo.

"En el caso del resto de las nacionalidades que ingresen a Honduras, deberán someterse a un aislamiento de 14 días", especificó la directora de Migración, Carolina Menjivar.

Bolivia

La presidenta de facto de Bolivia, Jeanine Áñez, decretó, este jueves, la suspensión de los vuelos entre ese país y Europa.

Además, se estableció que todas las personas que ingresen a Bolivia por cualquier frontera terrestre serán controladas bajo protocolo de atención médica.

El Salvador

Aunque en esta nación centroamericana no se ha confirmado ningún caso positivo de coronavirus, el presidente declaró, este miércoles, una cuarentena por 21 días a nivel nacional.

La medida incluye la prohibición de entrada al territorio de extranjeros por este lapso de tiempo.

Previo, regía en el país suramericano una prohibición de ingreso para extranjeros provenientes de España, China, Corea del Sur, Italia, Irán, Francia y Alemania. Medida que abarca, incluso a quienes hayan estado en tránsito en esas naciones.

La decisión, al igual que la más reciente, permite el ingreso de ciudadanos y residentes salvadoreños, así como diplomáticos acreditados, pero deben someterse a una cuarentena de 30 días. Hasta la fecha, 113 personas están bajo observaciones.

Guatemala

Guatemala prohibió la entrada al país, a partir de este jueves 12 de marzo, a ciudadanos europeos.

El ministro de Salud de Guatemala, Hugo Monroy, informó que los ciudadanos guatemaltecos que provengan de Europa podrán entrar, pero, serán evaluados en el aeropuerto y, aunque no presenten síntomas, serán enviados a cuarentena en su casa por un mínimo de 7 días.

El aislamiento también aplicará para ciudadanos de México, Panamá y Costa Rica, países del continente que ya registran casos positivos de coronavirus.

Venezuela

Aunque en Venezuela no se ha confirmado ningún caso de coronavirus, este jueves, el presidente Nicolás Maduro suspendió los vuelos provenientes de Europa y Colombia, tras declarar en emergencia el sistema de salud de su país.

Además, contempló el cierre de las fronteras de esa nación con Brasil y Colombia, países que sí han registrado casos de coronavirus.

Otros controles

En Paraguay, los viajeros que llegan vía aérea desde el extranjero son recibidos por personal del Ministerio de Salud, quienes los inspeccionan con escáneres y termómetros.

Además, la Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (Dinac) informó que prohibirá a los familiares de viajeros que ingresan al país permanecer en las instalaciones aeroportuarias.

República Dominicana, por su parte, suspendió los vuelos procedentes de Milán, Italia, por 30 días. La medida se fijó el pasado 28 de febrero.

Edgar Romero G.

