El Dow Jones termina su tendencia alcista de 11 años, en medio de la pandemia de coronavirus

La caída significativa que registró este miércoles el Dow Jones puso fin a su tendencia alcista, que duró 11 años y lo llevó al mercado bajista. De esta manera, perdió 1.467 puntos (-5,86%) hasta ubicarse en los 23.551.

El inicio del mercado bajista ('bear market') se registra cuando un índice sufre una caída del 20% desde su reciente máximo. En cuanto al Dow jones, tuvo el mayor valor el pasado 12 de febrero, cuando se ubicó en los 29.551 puntos.

La caída del Dow Jones ocurre después de que la Organización Mundial de la Salud (OMS) declarara el brote de coronavirus como pandemia. Por su parte, el Nasdaq y S&P 500 también cayeron en picado: el primero bajó 392 puntos (-4,70%) hasta los 7.952 y el segundo perdió 141 puntos (-4,88%) quedando en 2.741.

"Los participantes del mercado están buscando una respuesta inmediata de los gobiernos y bancos centrales para combatir las consecuencias económicas del coronavirus. Por desgracia, la respuesta del Gobierno puede a veces llevarse a cabo de una manera más lenta y los mercados lo están reflejando hoy", afirmó Charlie Ripley, estratega senior de inversiones en Allianz Investment Management.

¿Una recesión a la vista?

En este contexto, Mark Zandi, el economista jefe de Moody’s Analytics, estimó que de momento existe aproximadamente el 50% de riesgo de que se produzca una recesión el próximo año.

"Si la administración de Trump y el Congreso no toman el control rápidamente y no preparan un paquete considerable y competente [de medidas], entonces la recesión parece ser una posibilidad real", declaró, citado por The New York Times.

Por su parte, Lewis Alexander, el economista jefe de Nomura Securities, opinó que la situación actual en Wall Street no es algo "que la política convencional fiscal y monetaria pueda resolver". Destacó que no basta con que "si escribes un cheque lo suficientemente grande, todo saldrá bien".

La OMS ha confirmado más de 118.000 casos de covid-19 en 114 países y 4.291 fallecimientos.

Aparte de China (80.909 contagios), la mayoría de los casos fueron detectados en Italia, Irán y Corea del Sur (10.149, 9.000 y 7.755, respectivamente). Entre los países europeos, España, Francia y Alemania también registraron más de 1.000 infectados (2.124, 1.784 y 1.622, respectivamente).