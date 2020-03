Jefe de la OMS: El covid-19 será "una pandemia controlable" si los países toman las medidas necesarias

El director general de la Organización Mundial de Salud (OMS), Tedros Aghanom Ghebreyesus, ha afirmado este jueves que el brote de covid-19 será "una pandemia controlable" si los países adoptan las medidas apropiadas, informa AFP.

"Describirlo como pandemia no significa que los países deban rendirse. Al contrario, debemos redoblar [la lucha]", ha señalado Ghebreyesus durante un discurso ante diplomáticos en Ginebra, en el que reprochó a algunos gobiernos su insuficiente nivel de compromiso político para controlar la epidemia.

Asimismo, pidió a todas las naciones utilizar estrategias de contención y establecer un equilibrio entre la protección de la salud, la prevención de perturbaciones económicas y sociales y el respeto a los derechos humanos.

Este martes, la OMS confirmó más de 118.000 casos de covid-19 en 114 países y 4.291 fallecimientos.

El mismo día, Ghebreyesus catalogó la propagación del coronavirus como una pandemia, aunque indicó que esto no significa que se deba capitular ante el brote.

"Pandemia no es una palabra para usar a la ligera o descuidadamente. Es una palabra que, si se usa incorrectamente, puede causar un miedo irrazonable o una aceptación injustificada de que la lucha ha terminado, lo que lleva a un sufrimiento y muerte innecesarios. Describir la situación como una pandemia no cambia la evaluación de la OMS sobre la amenaza que representa este coronavirus. No cambia lo que está haciendo la OMS, y no cambia lo que los países deberían hacer", dijo Ghebreyesus.