Un simpático animal endémico de Australia pasa toda su vida embarazado

Los investigadores descubrieron recientemente que las hembras del ualabí de pantano ('Wallabia bicolor'), unos adorables marsupiales endémicos de Australia, pueden procrear mientras están embarazadas, implantando uno o dos nuevos embriones días antes de dar a luz a un feto ya existente, según un estudio publicado en Proceedings of the National Academy of Sciences.

Esto significa que en realidad las ualabíes sexualmente maduras están perpetuamente embarazadas, una característica única entre todos los mamíferos de la Tierra.

Estos animales, que por su aspecto parecen pequeños canguros, alcanzan la madurez sexual a los 15 meses de edad, pueden reproducirse durante todo el año y tienen un período de gestación que dura de 33 a 38 días, según el Museo de Zoología de la Universidad de Michigan, en EE.UU.

Sin embargo, el ciclo de celo de los ualabíes dura solo 31 días, según el nuevo estudio, llevado a cabo por los científicos de la Universidad de Melbourne de Australia y el Instituto Leibniz para el Zoológico y la Investigación de la Vida Silvestre, de Berlín.

Tras someter a estudios de ultrasonidos de alta calidad frotis vaginal de ualabíes embarazadas, los biólogos han demostrado que un 90% de las hembras en realidad estaban doblemente embarazadas, puesto que llevaban un segundo embrión fertilizado por la ovulación que habían tenido cuando la gestación del feto ya se encontraba entre el 97% y el 100%.