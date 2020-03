Venezuela pide el cese de las sanciones en el marco del coronavirus y refuerza las medidas sanitarias en sus frontera

El fiscal de Venezuela, Tarek William Saab, instó este viernes a EE.UU. y la Unión Europea a levantar las sanciones contra el país suramericano, que impiden el acceso de medicinas para enfrentar la pandemia del coronavirus.

"Es éticamente inaceptable que se mantengan dichas sanciones", afirmó el fiscal, tras confirmarse dos casos de coronavirus en Venezuela.

Por ese motivo, convocó a la oposición venezolana a que aparten sus diferencias políticas e ideológicas con el Gobierno, "y se unan a la voluntad nacional para que cese el bloqueo. Es el momento de la unidad". "¿Van a bloquear más el comercio venezolano?, ¿Serán voceros de una masacre por el coronavirus contra nuestro pueblo?", preguntó Saab.

Igualmente, hizo un llamado a los gobiernos de Colombia y Brasil para que "cesen su hostigamiento y hostilidad" contra Caracas.

El fiscal general recordó que EE.UU. ha adoptado más de 300 medidas que "han buscado asfixiar el funcionamiento de la economía" venezolana, e insistió en que esas sanciones "han impedido que el Estado tenga acceso directo a sus cuentas en el exterior; lo que ha dificultado la compra de medicinas, equipos médicos y alimentos".

"El bloqueo a la compra de medicinas e insumos ha generado graves y severos problemas a los médicos, y ha ocasionado grandes retrasos a programas sociales que venían funcionando desde 1999", precisó.

Medidas fronterizas

Por su parte, el ministro para Relaciones Interiores de Venezuela, Néstor Reverol, anunció este viernes la entrega de más de 46.000 mascarillas faciales, 90 trajes de protección, 10.000 guantes quirúrgicos y 90 termómetros digitales infrarrojos a los jefes de los puntos de control migratorio para la prevención del coronavirus.

Reverol precisó que esta dotación será distribuida en puntos terrestres, aeropuertos y puertos, donde están desplegados más de 1.500 funcionarios, para quienes también se ha diseñado un plan especial de protección.

En este sentido, precisó que no se permitirá la salida de personas hacia Colombia y Brasil, que no lleven tapabocas. "Igualmente no puede entrar ninguna persona, sea venezolana o extranjera, al territorio nacional que no traiga tapabocas", agregó.