Basquetbolista de la NBA que se burló del coronavirus confirma que contrajo covid-19

El pívot francés de los Utah Jazz, Rudy Gobert, confirmó este jueves en su cuenta de Instagram que contrajo el coronavirus.

"Quiero agradecer a todos por la gran cantidad de preocupación y apoyo durante las últimas 24 horas. He pasado por tantas emociones desde que me enteré de mi diagnóstico... principalmente miedo, ansiedad y vergüenza", escribió el jugador.

Además, Gobert agregó: "Lo primero y más importante es que me gustaría disculparme públicamente con las personas que pude haber puesto en peligro. En ese momento, no tenía idea de que estaba infectado. Fui descuidado y no tengo excusa. Espero que mi historia sirva como advertencia".

El miércoles, la Asociación Nacional de Baloncesto (NBA) de EE.UU. canceló el partido entre los Jazz y los Oklahoma City Thunder, y de seguidas suspendió toda la temporada por un caso de coronavirus entre los jugadores del primero de esos equipos.

Anteriormente, Gobert se burló del covid-19, tocando los micrófonos y las grabadoras de los periodistas, que estaban sobre la mesa, durante una rueda de prensa previa al partido ante los Houston Rockets. El incidente ocurrió después de que la NBA informara a equipos y jugadores sobre la necesidad de tomarse en serio la epidemia de coronavirus.