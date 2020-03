Esposa de Justin Trudeau da positivo por covid-19 y el primer ministro de Canadá se aislará por 14 días, aunque no presenta síntomas

Sophie Grégoire, esposa del primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, ha confirmado que está infectada con el nuevo coronavirus.

"Aunque estoy presentando síntomas incómodos del virus, volveré a ponerme de pie pronto", declaró a través de un comunicado, añadiendo que está en aislamiento en su casa.

Mientras tanto, desde la oficina del primer ministro señalaron que Justin Trudeau "goza de buena salud y sin síntomas". "Como una medida de precaución, y siguiendo el consejo de los médicos, estará en aislamiento por el período previsto de 14 días", reza la publicación.

Señala que no se someterá a una prueba de covid-19 "en este momento", ya que no tiene síntomas. "Por la misma razón, los médicos dicen que no hay riesgo para aquellos que han estado en contacto con él recientemente", indicaron desde el Gabinete.

Previamente este jueves, medios canadienses reportaron, citando a fuentes oficiales, que Justin Trudeau y su esposa se encontraban en autoaislamiento en su hogar, luego de que la primera dama revelara "síntomas leves similares a los de la gripe".

Aunque los doctores permitieron a Trudeau continuar sus actividades diarias con normalidad revisando él mismo su estado y mientras no presentara sintomatología, el primer ministro optó por entrar en cuarentena y trabajar desde casa por precaución mientras se aclaraba el estado de su esposa.

En Canadá son 138 los casos confirmados de contagio de coronavirus y un fallecimiento. La nación norteamericana ha recomendado a sus ciudadanos evitar viajes de vacaciones fuera del país, entre ellos los cruceros, y enfatiza la importancia del lavado de manos y de guardar las distancias en los lugares públicos para reducir los riesgos.