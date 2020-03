El ministro de Interior de Australia da positivo al covid-19

Peter Dutton, jefe del Ministerio del Interior de Australia, ha sido diagnosticado con el covid-19, según un comunicado que ha divulgado este viernes a través de su cuenta de Twitter.

"Esta mañana me desperté con fiebre y dolor de garganta. Inmediatamente me puse en contacto con el Departamento de Salud de Queensland y posteriormente me hicieron la prueba de covid-19. Me avisaron [...] que la prueba había dado positivo", señala Dutton en el comunicado.

Asimismo, indica que cumple con los protocolos establecidos por las autoridades médicas y ya ha sido hospitalizado a pesar de la levedad de los síntomas.

"Me siento bien y proporcionaré una actualización a su debido tiempo", afirma Dutton.

Según el Ministerio de Salud australiano, actualmente en el país se han registrado 156 contagios con el virus.