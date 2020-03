Madrid ordena el cierre de bares y restaurantes por el brote de coronavirus

Horas después de que a primera hora de este viernes el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, haya anunciado que desde hoy el Consistorio suspende las licencias municipales de terrazas y veladores de la capital española, ha trascendido que también se ha decretado el cierre de bares, restaurantes y discotecas de toda la región.

La medida entrará en vigor a partir de este sábado, con la intención de frenar el brote de coronavirus que se está cebando especialmente con la región madrileña, donde ya se han registrado alrededor de 2.000 casos, aproximadamente la mitad de los confirmados en el país, y 40 muertes.

No se descarta el cierre de la ciudad

En Madrid, además de los centros lectivos, ya se han cerrado todas las instalaciones municipales, como los museos o los centros culturales o deportivos. En las últimas horas se ha sumado también la clausura de las zonas infantiles de los parques de la capital. Sin embargo, por el momento no se ha decidido el cierre del Retiro, el mayor pulmón verde del centro de la capital, aunque no se permitirá que haya "demasiadas personas reunidas en un foco concreto", ha dicho el alcalde de la urbe.

Todavía no se ha descartado el cierre de la ciudad de Madrid, puesto que se contemplan todos los escenarios, según Martínez-Almeida. "No podemos decir que se vaya a aplicar de forma inmediata, ni descartar que se vaya a aplicar", ha explicado el regidor. Además, ha reiterado el llamamiento a la población a evitar salir de sus domicilios si no es imprescindible: "Quédense en casa, es la mejor forma que tenemos de poder prever el contagio y que efectivamente sean tres semanas y no sea más tiempo", ha recomendado.

En el último cómputo trasladado por el Ministerio de Sanidad este jueves se informó de que había ya 2.965 casos confirmados en el país, de los que 190 se encontraban en unidades de cuidados intensivos. Además, ya se han registrado 84 muertos de personas que se habían contagiado de coronavirus.