VIDEO: El curioso invento de varios supermercados en Buenos Aires para protegerse del coronavirus

Ante las recomendaciones emitidas por las autoridades sanitarias de Argentina, algunos supermercados de Buenos Aires se las han ingeniado para inventar sus propios métodos para prevenir la transmisión del coronavirus (o al menos, así lo creen los comerciantes).

En los supermercados asiáticos de la capital argentina, los dueños han instalado una cabina hecha de plástico en las cajas de los establecimientos, para evitar la expulsión de saliva entre el trabajador y el cliente, y así contener la transmisión del virus que ya ha dejado dos fallecimientos en el país suramericano.

Con esta 'tecnología', los cajeros se ven aislados del contacto cara a cara con el cliente, aunque dejaron un espacio para que sea posible realizar el pago.

Los clientes de los establecimientos se han sorprendido al descubrir este curioso método de prevención del virus, aunque quizá los tranquilizó el gel antibacterial colocado en la caja.

Gilda Lora, empleada de una tienda de alimentación, explicó a Ruptly que "cuando llegan algunos se sorprenden, piensan que es algo ridículo, pero no va por ese lado, es para protegernos entre todos". "No es que estemos enfermos o contagiados, solo queremos prevenir", matizó . No obstante, la efectividad de este método a la hora de prevenir los contagios no está confirmada.

Emergencia sanitaria

En medio de la pandemia del coronavirus, que ha dejadodos fallecidos y 32 contagiados en Argentina, las autoridades han pedido a la población evitar el contacto al saludar para disminuir los efectos de la propagación del covid-19.

El jueves, el Gobierno de Alberto Fernández decretó la emergencia sanitaria en todo el país por el lapso de un año.

La medida adoptada por el Ejecutivo instruye a las personas que ingresen al país provenientes de zonas de transmisión, o sean consideradas "sospechosas", a permanecer en su domicilio de manera "obligatoria", y no concurrir a lugares públicos durante 14 días.

Además, el Gobierno decidió suspender por 30 días todos los vuelos provenientes de los países "afectados por la pandemia": toda Europa, Estados Unidos, Corea del Sur, Japón, China, e Irán.

