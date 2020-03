"Estoy sanísimo": Maradona desmiente rumores de que está en cuarentena por la propagación del covid-19

El exfutbolista Diego Armando Maradona, entrenador del Club de Gimnasia y Esgrima La Plata argentino, ha desmentido rumores de que está en cuarentena por el coronavirus, recoge Fox Sport Argentina.

"Estoy sanísimo", aseguró al ser preguntado sobre la supuesta cuarentena por un periodista de la cadena.

En el contexto de la propagación del covid-19, la estrella del fútbol argentino opinó que es necesario suspender la actividad deportiva para proteger la salud pública. "Es una posición que tenemos nosotros los que cuidamos a 15 o 20 familias. Acá no se puede venir un día a entrenar, otro día no entrenar, que si llueve, si no llueve. Me parece que esto se debería cortar", recalcó.

Previamente, el médico del club, Flavio Tunessi, afirmó que se aplicaron "medidas precautorias" respecto a Maradona, que "está aislado en una habitación solo en la planta baja, ya que forma parte delgrupo de riesgo" de infección con covid-19.

El astro del fútbol lanzó este viernes una publicación en su cuenta de Instagram para enviar un mensaje de apoyo a los italianos, por el difícil momento sanitario que atraviesan en medio de la pandemia del coronavirus, pero también criticó la respuesta de Argentina que, a su criterio, es tardía. "Espero que en Argentina reaccionemos a tiempo", manifestó el campeón del Mundial de México 86.