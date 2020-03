Colombia restringe el ingreso al país de personas no nacionales y no residentes

El presidente de Colombia, Iván Duque Márquez, ha anunciado este domingo la restricción de la entrada al país de todas aquellas personas que no tienen la nacionalidad o residencia colombiana.

"Me permito informarle al país: a partir de este 16 de marzo, se restringe el ingreso al país de personas no nacionales y no residentes en Colombia. Todos los pasajeros colombianos y residentes extranjeros tendrán aislamiento preventivo obligatorio por 14 días", ha escrito el mandatario en su cuenta de Twitter, agregando la etiqueta 'PrevenciónYAcción', utilizada en el contexto de la lucha contra la pandemia del covid-19.

A raíz del brote, este viernes las autoridades cerraron los pasos fronterizos con Venezuela, una medida que entró en vigor el día siguiente. Entonces Duque declaró que la frontera con Ecuador seguirá abierta.

Según los últimos datos, en Colombia se han registrado 34 casos del coronavirus.