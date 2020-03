Condenan a unos padres a pagar 100.000 dólares por el suicidio de su hija

Un tribunal de Taiwán ordenó que los padres de una mujer fallecida deben pagar a la arrendadora de su hija una indemnización de 2,86 millones de dólares taiwaneses (alrededor de 100.000 dólares estadounidenses) después de que esta se suicidara en su departamento alquilado, reseñan medios locales.

A principios de enero del año pasado, la Policía de la ciudad taiwanesa de Tainan encontró el cuerpo sin vida de una mujer de unos 30 años, llamada Yang, en su vivienda. La fallecida había alquilado un apartamento ilegal en la azotea de la demandante, llamada Hsieh. Las autoridades dictaminaron que su muerte, ocurrida el 26 de diciembre de 2018, fue un suicidio.

Según la demanda, tras lo muerte se corrió la voz sobre lo ocurrido y esto hizo que no hubiera nuevos inquilinos dispuestos a alquilar habitaciones en la propiedad. Como consecuencia, el valor de las viviendas pronto se desplomó. Y ya que los padres de Yang no renunciaron a su derecho de sucesión, Hsieh decidió demandarlos por las pérdidas sufridas a raíz del suicidio.

Hsieh reclamó ante la corte que que Yang era una adulta y tenía que darse cuenta de que su suicidio dentro del apartamento dificultaría su alquiler o venta en el futuro, por lo que defendió que la fallecida debía ser responsable de los daños.

Por su parte, los padres de Yang alegaron que Hsieh no tenia derecho de alquilar un apartamento ilegal en la parte de la azotea. Según ellos, si esa construcción ilegal era destruida, el resto del edificio no se depreciaría en valor.

Además, argumentaron que Hsieh no había podido demostrar que había perdido tanto dinero de rentas no cobradas. También afirmaron que su hija no había infligido daño intencionalmente a la arrendadora y que su suicidio fue un "error" no planificado.

Al final, el juez no admitió las alegaciones de los padres y dictaminó que el hecho de que el apartamento fuera ilegal no tenía nada que ver con el suicidio de Yang y que este sí llevó a una devaluación de la propiedad. Los progenitores de la fallecida todavía tienen la opción de apelar la decisión.