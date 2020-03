"La fuerza del presidente es moral, no es una fuerza de contagio": subsecretario de Salud de México tras la asistencia de López Obrador a acto masivo

"Yo me ajusto al protocolo de salud. Si hace falta, entonces yo me hago la prueba del coronavirus", dijo por su parte el mandatario.

Este lunes, durante la rueda de prensa matutina del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, una reportera preguntó al subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, que estaba en la conferencia, sobre la participación del mandatario en un evento en el estado de Guerrero, junto a una multitud, en medio de la crisis del coronavirus.

"¿La duda es, si llegara a ser portador y va a las zonas de alta marginación, podría contagiar de alguna manera o no?", consultó la periodista.

"La fuerza del presidente es moral, no es una fuerza de contagio", respondió López-Gatell.

Además, añadió: "El presidente tiene la misma probabilidad de contagiar que tiene usted (periodista) o que tengo yo; y usted también hace recorridos, giras y está en la sociedad".

Por último, reiteró que "el presidente no es una fuerza de contagio, entonces no tiene porqué ser la persona que contagie a las masas".

Dispuesto a hacerse la prueba

López Obrador, por su parte, manifestó su disposición a someterse a la prueba para diagnosticar el coronavirus.

"Yo me ajusto al protocolo de salud. Si hace falta, entonces yo me hago la prueba del coronavirus, hago lo que me indiquen los médicos, los responsables", dijo.