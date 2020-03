Polémica en torno al Mundial Catar 2022 por la muerte de múltiples obreros migrantes en la construcción de estadios

El comité de organización del próximo Mundial de Catar 2022 reconoce, en su quito informe anual sobre progreso y bienestar de los trabaajadores, su pesar por la muerte de nueve personas. Los decesos habrían sido calificados como "hechos no relacionados al trabajo". Al mismo tiempo, se detalla que durante el periodo de febrero a diciembre del 2019 no hubo bajas por situaciones laborales.

El comité asesor resaltó que tras cada fatalidad se toman todas las medidas necesarias como contacto con familias y agencias gubernamentales, pagos pendientes y compensaciones, así como también la repatriación de los difuntos, entre otros detalles.

Según indica, el diario The Guardian, citando al comité asesor, se habría reconocido que son 34 las muertes totales de obreros de los estadios en los últimos 6 años. Del total de decesos, 31 se habrían clasificado como "no relacionadas con el trabajo". Sin embargo, organizaciones internacionales y gubernamentales extranjeras denuncian que la cantidad de muertos total es mucho más alta.

Según la Junta de Empleo Extranjero de Nepal, alrededor de 1.025 nacionales habrían muerto en Catar entre 2012 y 2017, más de la mitad de los casos se consideraron por causas naturales. También, con base en datos del Gobierno indio, 1.678 connacionales fallecieron en el país del golfo Pérsico entre los años 2012 y 2018, lo que supone una media de cuatro muertes por semana.

¿Explotación laboral?

La campaña Play Fair Qatar que intenta proteger a las personas que preparan al país para organizar la Copa Mundial 2022, denuncia que tan solo entre los años 2012-2014 han ocurrido 1.200 muertes confirmadas de trabajadores provenientes de Nepal, India y Bangladesh; y estima que el número de bajas llegará a las 7.000 antes del mundial si es que no se toman medidas.

De igual manera, un informe de Amnistía Internacional alertó tiempo atrás sobre la explotación y las altas comisiones de contratación que sufren los trabajadores. Los obreros pagarían entre 500 y 4.300 dólares en sus países para conseguir trabajo en Catar. También se denuncian las pésimas condiciones de vida: no se cumple con el salario prometido, no hay libertad de tránsito, los trabajadores son amenazados, están sometidos a trabajo forzoso y no pueden salir del país o cambiar de ocupación.

En octubre de 2019, la Organización Internacional del Trabajo señaló que en enero de este año se pondría fin al sistema 'kafala', tras mantener encuentros con el Gobierno catarí. Este consiste en la vinculación entre trabajador y empleador, lo acaba implicando que no pueden mudarse de trabajo o abandonar el país sin la aprobación de su superior, recuerda The Guardian. No obstante, a pesar de que los permisos de salida se abolieron para practicamente todas las personas migrantes, Human Rights Watch señaló que los cambios son decepcionantes ya que casi no se modificó el sistema, recoge AP.

Catar 2022 se convertirá en la primera copa mundial de la FIFA desarrollada en Medio Oriente y el mundo árabe. Los ojos no estarán puestos solo en el fútbol, sino también, en las muertes que se produjeron durante la construcción de sus estadios.