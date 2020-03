EN VIVO: Nueva York se paraliza por la pandemia del coronavirus

La ciudad de Nueva York (EE.UU.) se encuentra paralizada después de que este lunes Andrew Cuomo, gobernador del estado homónimo, anunciara restricciones en la vía pública por la pandemia del covid-19. En particular, Cuomo ha decretado que las reuniones de más de 50 personas quedan prohibidas, mientras que los "negocios no esenciales" deben permanecer cerrados, así como los cines, los gimnasios y los casinos. Por su parte, los centros educativos no abrirán durante al menos dos semanas.