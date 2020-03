La OMS advierte que los afectados recuperados sin síntomas pueden contagiar el covid-19

La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha hecho un llamamiento a todos los países para que intensifiquen la cantidad de pruebas para detectar el coronavirus, ya que incluso las personas que no tienen síntomas de la enfermedad pueden ser una fuente de infección para otros, según ha destacado este lunes en rueda de prensa celebrada en Ginebra (Suiza) el director de la organización, Tedros Adhanom Ghebreyesus.

"Todos los países deben adoptar un enfoque integral, pero la forma más efectiva de prevenir infecciones y salvar vidas es romper las cadenas de transmisión, y para hacerlo hay que realizar pruebas y aislar", dijo Tedros. "No se puede luchar contra un fuego con los ojos vendados, y no podemos detener esta pandemia si no sabemos quién está infectado", añadió el presidente de la OMS, subrayando la importancia de la necesidad de realizar pruebas en cada caso sospechoso. De esa forma, las personas que han estado en contacto cercano con casos positivos pueden ser identificadas y sometidas a la prueba del coronavirus.

Además, señaló que los afectados por el nuevo coronavirus pueden infectar a otras personas incluso después de que hayan desaparecido los síntomas de la enfermedad. "Los infectados con covid-19 pueden infectar a otros aun después de que dejen de sentirse enfermas, por lo que estas medidas deben prolongarse durante al menos 2 semanas después de que los síntomas desaparezcan", recalcó el representante de la OMS, añadiendo que nadie debe reunirse con estas personas hasta el final de este período.

Asimismo, el funcionario detalló que se están produciendo más kits de pruebas para satisfacer la demanda, y señaló que la OMS ha enviado casi 1,5 millones de kits a 120 países.

Según la definió el director de la OMS, la actual pandemia del nuevo coronavirus SARS CoV-2 es "la crisis sanitaria mundial definitoria de nuestro tiempo".