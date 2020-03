"Fuera la gente fea, con barriga cervecera y pobre": Los videos que bloquea TikTok

Los creadores de la aplicación china TikTok, usada por millones de usuarios en todo mundo para crear y compartir videos, instruyen a sus moderadores para que supriman aquellas publicaciones creadas por usuarios considerados "demasiado feos, pobres o inadecuados para la plataforma", según documentos filtrados publicados en The Intercept.

En las indicaciones se insta a los moderadores de la aplicación a eliminar videos que muestren personas poco atractivas, lo que incluye a "gorditos, personas sin dientes frontales, con 'barriga cervecera' o que tengan deformidades".

Además, los moderadores deberán tener en cuenta los videos filmados en sitios con un "carácter descuidado obvio" y verificar si hay "grietas en la pared" o "decoraciones viejas y de mala reputación".

El documento, presentado en inglés y en chino, también incluye una prohibición del discurso político y de declaraciones dirigidas contra el Gobierno chino, contra el "honor nacional" y la Policía.

Por su parte, Josh Gartner, portavoz de TikTok, informó a The Intercept que la política de suprimir videos con usuarios poco atractivos, discapacitados o pobres, "representaba un intento contundente temprano para prevenir el acoso escolar, pero ya no está vigentes y no estaba en uso cuando The Intercept los obtuvo".