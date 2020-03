¿Es riesgoso el uso de ibuprofeno para tratar la fiebre en pacientes con covid-19?

Las autoridades de salud españolas señalan que de momento no existe ningún dato que permita afirmar un agravamiento de la infección por coronavirus "con el ibuprofeno u otros antiinflamatorios no esteroideos".

Las autoridades de salud de Francia advirtieron el pasado fin de semana que para los pacientes enfermos con covid-19 tomar medicamentos antinflamatorios como el ibuprofeno o la cortisona podría agravar su situación, lo que ha planteado dudas sobre el uso de estos medicamentos para tratar los síntomas de la enfermedad.

El ministro de Sanidad de Francia, Olivier Véran, advirtió que ciertos antinflamatorios como el ibuprofeno pueden contribuir a un deterioro del estado físico en caso de infección por coronavirus, y recomendó que en caso de fiebre extrema se debe consultar a un especialista médico u optar por paracetamol.

El mensaje del ministro hizo eco en el sistema de sanidad francés, donde se recomendaba que para tratar la fiebre o el dolor de esta enfermedad se debe usar paracetamol, sin exceder la dosis recomendada, y evitar el uso de antinflamatorios no esteroideos (AINE).

"Los AINE deben estar prohibidos; también se debe evitar tomar corticosteroides sin indicación médica estricta", insistió el director general de Salud del país, Jérôme Salomon, citado por Reuters.

¿Agrava la infección?

Una investigación publicada recientemente en la revista médica The Lancet mencionaba que los contagiados de coronavirus, que además sufren de enfermedades crónicas, son más propensos a padecer una enfermedad más severa. En el mismo estudio se explicaba que el ibuprofeno aplicado a estos pacientes puede contribuir a agravar la infección causada por el virus, ya que podría ayudar a expandir más rápidamente la enfermedad a las células de los pulmones y el flujo sanguíneo.

Sin embargo, el mismo estudio señalaba que los datos no son concluyentes y que es necesario profundizar más la investigación.

Al respecto, la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS) señaló que de momento "no existe ningún dato que permita afirmar un agravamiento de la infección por covid-19 con ibuprofeno u otros antinflamatorios no esteroideos", sugiriendo además que "no hay razones para que los pacientes que estén en tratamiento crónico con estos medicamentos los interrumpan".