"No atienden a nadie": Habla el turista español puesto en cuarentena en un hotel de Ecuador

La pandemia del coronavirus y el consiguiente cierre de fronteras, está dejando a muchas personas atrapadas en otros países. Una de ellas es la del bloguero de viajes Carmelo Caballero Abella, que viajó a Ecuador desde España y quedó atrapado por la cuarentena obligatoria en un hotel de la capital.

Al intentar acudir a la Embajada española en Quito, solo pudo hablar con un encargado de seguridad, que le informó que el edificio "estaba completamente cerrado todos los días y que allí no atendían absolutamente a nadie", explica Abella en una entrevista para RT. "Me he sentido desamparado" por "la falta de sensibilidad, de que no hay una cara que te diga, que te tranquilice, que te dé posibles opciones", continuó.

Según sus palabras, "la única solución" para resolver un problema a través de la misión diplomática española en Ecuador es "el teléfono de emergencias del consulado". "Y lo que no te solucionen por teléfono, pues, no puedes hablar en persona con nadie", expresó Abella.

"El gran problema es que en este hotel no hay restaurante y no hay desayunos", dice el español, que tiene que mantenerse en el aislamiento durante dos semanas. Desde el Consulado español en Quito le aconsejaron pedir la comida por teléfono, lo que al bloguero español le ha parecido "un poco absurdo", confesó.

Medidas del Gobierno ecuatoriano

El domingo pasado, la cancillería ecuatoriana anunció la "suspensión total" de los vuelos internacionales hacia la nación latinoamericana desde el 17 de marzo hasta el 5 de abril, como medida preventiva contra la expansión del coronavirus.

Mientras tanto, los vuelos de salida no están suspendidos y los ciudadanos ecuatorianos o extranjeros que quieran viajar hacia el exterior durante este período pueden hacerlo de forma libre.

Además, las autoridades ecuatorianas señalaron que cualquier viajero de cualquier nacionalidad que entre en su territorio antes o después del período de suspensión —sea por vía aérea, marítima, fluvial o terrestre— tendrá que cumplir con aislamiento preventivo obligatorio por un período de 14 días.

Si te ha parecido interesante, ¡compártelo con tus amigos!