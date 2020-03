La tasa de desempleo en EE.UU. podría alcanzar el 20% por el coronavirus si el Gobierno no interviene

El secretario del Tesoro de EE.UU., Steven Mnuchin, ha planteado durante una reunión con los senadores republicanos la posibilidad de que EE.UU. pueda alcanzar una tasa de desempleo del 20 % si el Gobierno no interviene para paliar las consecuencias de la pandemia del coronavirus, según fuentes familiarizadas con el asunto consultadas por Bloomberg.

Mnuchin evocó el escenario este martes, cuando propuso un paquete de un billón de dólares o más para luchar contra el impacto económico del covid-19.

Según las fuentes, el secretario del Tesoro no anticipó que el desempleo pudiera alcanzar ese nivel, pero advirtió a los senadores de que las consecuencias económicas del brote podrían ser peores que las de la crisis financiera de 2008. En este sentido, no descartó un desempleo extraordinariamente alto si no se brinda rápidamente asistencia financiera a los trabajadores asalariados y a las pequeñas y medianas empresas.

Por su parte, la portavoz del Departamento del Tesoro, Monica Crowley, afirmó que "el secretario Mnuchin usó varios ejemplos matemáticos con fines ilustrativos" durante la reunión, si bien "nunca dio a entender que este sería el caso", aseguró.

