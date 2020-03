VIDEO: Policía española detiene a una turista británica por bañarse en una piscina pese a las restricciones por el coronavirus

El Sindicato Unificado de Policía de España (SUP) ha compartido imágenes de la detención de una turista británica que se bañaba en una piscina haciendo caso omiso a las restricciones decretadas por el Gobierno del país para contener el brote de coronavirus.

Los hechos ocurrieron el 16 de marzo en el Hotel Paradise Park de Tenerife, islas Canarias. La piscina estaba acordonada, pero la turista evadió la prohibición y se metió al agua tranquilamente. "El personal del hotel habló con ella para que saliera e hizo caso omiso", después llegó la seguridad del establecimiento "y nada, por lo que tuvimos que llamar a la Policía", comunicó la administración del establecimiento.

Pero la mujer incluso desobedeció las órdenes de los policías, por lo que uno de los agentes se quitó el uniforme e ingresó a la piscina para sacar a la infractora. Finalmente, la turista fue inmovilizada, esposada y abandonó el hotel escoltada por los oficiales.

"Estamos en estado de alarma por el coronavirus. No salgan de sus casas, por favor. Que esto no se repita. Sean responsables, es una emergencia sanitaria. La gente se está muriendo", escribió el SUP en inglés en su cuenta de Twitter junto al video de la detención.

Debido a la epidemia de covid-19, España se encuentra en estado de alarma y quienes no cumplan las restricciones decretadas por el Gobierno corren el riesgo de ser castigados con multas que van desde 600 euros (unos 660 dólares) por desobedeciencia o resistencia a la autoridad y hasta 600.000 euros (aproximadamente 660.000 dólares) por poner en riesgo muy grave la salud de la población.