Reportan que EE.UU. pondera enviar a México a todas las personas que crucen la frontera ilegalmente

El Gobierno de Estados Unidos sopesa devolver inmediatamente a México a todas las personas que crucen la frontera sur de manera ilegal, informan varios medios que han hablado al respecto con distintos funcionarios bajo condiciones de anonimato.

Los oficiales consultados por AP señalaron que Donald Trump tiene la autoridad para tomar este tipo de medidas —que son acordes a su lucha contra la migración ilegal—durante una pandemia como el actual brote del nuevo coronavirus.

La prohibición que se sopesa, y que fue reportada primero por el diario The New York Times, enviaría de regreso a México a todos los que crucen la frontera ilegalmente, no solo a los solicitantes de asilo, pero de momento solo se trata de un plan que está bajo consideración y no se ha tomado ninguna decisión final al respecto, recalcaron fuentes de AP.

El Gobierno de EE.UU. declaró en noviembre de 2018 que se le negaría el asilo a cualquiera que cruzara la frontera de manera ilegal desde México, una medida que fue bloqueada en las cortes. El mes pasado, la Corte de Apelaciones del 9.º Circuito en San Francisco ratificó la decisión mientras una demanda continúa su curso legal.

Grupos defensores de los inmigrantes ya han condenado la posible acción. "Las decisiones relacionadas con la pandemia deberían estar dirigidas por las autoridades sanitarias, no por la agenda de la Administración de Trump de cerrar la frontera a los refugiados que buscan asilo", declaró Eleanor Acer, directora de protección de refugiados de la organización Human Rights First.

"La Administración está utilizando la pandemia como un pretexto para avanzar en su meta a largo plazo de restringir los derechos de asilo a la gente que huye de la persecución", añadió.

Otro funcionario cercano a la toma de decisiones en el Gobierno y sin autorización para hablar de manera pública dijo a AP que había cierta alarma entre los miembros del Gobierno y los representantes del sector de la salud por el estado de los migrantes en la frontera sur, algo que podría conllevar consecuencias a falta de restricciones mayores.

El funcionario consultado por la agencia resaltó que algunos migrantes cruzan la frontera desde países con casos confirmados del virus.

Muchos de los migrantes obligados a esperar en México viven en albergues improvisados mientras aguardan su fecha de audiencia en EE.UU. y a menudo enfrentan situaciones de violencia y pobreza. El martes, alrededor de 30 solicitantes de asilo, muchos de ellos con hijos, utilizaron mascarillas durante sus audiencias en una corte de El Paso, Texas.

Con información de AP