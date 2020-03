"Vivir podría ser más complicado que morir": Mike Tyson hace una intrigante declaración sobre la muerte

Después de romper en llanto al revelar que se siente "vacío" sin boxear, Mike Tyson, considerado uno de los mejores púgiles de la historia, ha vuelto a llamar la atención de sus seguidores en una entrevista con el medio británico The Sportsman, en la que afirmó que está esperando la muerte y que no tiene miedo.

"Nacemos sin saber y morimos sin saber de dónde venimos. Pero nuestra vida nos prepara para nuestra muerte", señaló el exdeportista estadounidense. A su manera de ver, cuando las personas llegan a cierta edad ya no tienen tanto miedo de dejar este mundo como cuando eran jóvenes.

"No le tengo miedo [a la muerte]. Vivir podría ser para mí más complicado que morir", afirmó Tyson, de 53 años, y añadió que esa forma de pensar fue la que lo llevó a lo más alto del boxeo mundial. "Porque vivir requiere mucho coraje. Sin el coraje, no puedes manejar la vida", agregó.

Tyson también dijo que a una persona le pueden suceder durante su vida cosas malas, como ir a la cárcel, ser maltratado o incluso perder la vida. "Realmente no espero que me sucedan cosas malas, pero cuando me suceden, lo entiendo y puedo manejarlo", reflexionó. "No tuve miedo porque pensaba que si alguien iba a morir, yo mataría. Esa confianza en uno mismo era un mecanismo de supervivencia", concluyó el boxeador, que hace 15 años dejó el cuadrilátero.

Posiblemente fue esa falta total de miedo a la muerte, después de haber sufrido una infancia difícil y varios reveses en su vida, lo que lo llevó a alcanzar una carrera deportiva exitosa, con un total de 50 victorias y tan solo cuatro derrotas.