Médicos británicos se niegan a hospitalizar a la actriz Olga Kurylenko, de la saga '007', enferma con coronavirus

La intérprete franco-ucraniana asevera en las redes sociales que los hospitales del Reino Unido no tienen suficientes camas para pacientes con covid-19.

Olga Kurylenko, actriz de la famosa saga cinematográfica '007', dio respuesta en las redes sociales a los seguidores que le cuestionan por qué no se encuentra en una clínica tras haber sido diagnosticada con coronavirus.

"Me dijeron que si me llegaba a sentir peor, llamara a una ambulancia", explicó en su perfil de Instagram, y añadió que la razón más probable para no haber sido ingresada es que los hospitales británicos se encuentran desbordados ante el creciente número de pacientes con COVID-19.

Kurylenko aseguró que en estos momentos el personal sanitario solo ingresa a los pacientes que están "luchando por su vida". Sin embargo, según comentó, ella decidió llamar a una ambulancia cuando su fiebre superó los 39 grados.

"En el hospital me hicieron una prueba en la que tomaron muestras de mi garganta", explicó la actriz, y reconoció que no sabe dónde ni cómo se contagió. "Pudo haber sido al abrir la puerta de un taxi, el coronavirus está en las superficies", dijo.

La "exchica Bond" anunció hace algunas jornadas que llevaba enferma varios días, y que sus principales síntomas eran la fiebre y el decaimiento. Con ello instó a su más de medio millón de seguidores en Instagram a tomarse en serio la situación, recoge el diario Daily Mail.