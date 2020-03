Bill Gates estima cuánto podría durar la cuarentena por el coronavirus

Bill Gates, quien la semana pasada dio a conocer que renunciará a la junta de Microsoft para dedicar más tiempo a la filantropía, ha acudido a Reddit para responder preguntas de la comunidad sobre la pandemia de coronavirus, las medidas tomadas por el Gobierno de EE.UU., y dio sus recomendaciones y pronóstico respecto a la crisis.

Cabe destacar que desde hace años el magnate y su fundación han estado advirtiendo sobre una epidemia de este tipo. Gates también participó en la creación de la Coalición para las Innovaciones en Preparación para Epidemias en 2017.

Durante la sesión de preguntas y respuestas 'Ask Me Anything', el fundador de Microsoft abordó una de las preocupaciones más grandes de los internautas respecto a la pandemia: cuánto tiempo durará la cuarentena.

"Esto variará mucho según el país", respondió Gates. "China tiene muy pocos casos ahora porque sus pruebas y la cuarentena fueron muy efectivas. Si un país hace un buen trabajo con las pruebas y 'se cierra', entonces dentro de 6 a 10 semanas deberían ver muy pocos casos y podrá volver a abrirse".

Sin embargo, ese período mencionado por Gates parece distar de varias investigaciones que indican que si no se mantienen las medidas de distanciamiento social antes de que se produzca una vacuna, el coronavirus podría reaparecer en la población.

En ese sentido, el empresario señaló que "hay muchos modelos para ver lo que sucederá, y describió maneras de mitigar posible la reaparición del coronavirus una vez que haya sido sofocado.

"Depende de cómo tratan a las personas que vienen de otros países y qué tan fuerte es el esfuerzo de hacer pruebas médicas", señaló el magnate. "Hasta ahora en China la cantidad de rebote que se observa es muy baja. Están controlando denodadamente a las personas que ingresan al país. Hong Kong, Taiwán y Singapur han hecho un buen trabajo al respecto. Si lo hacemos bien, los rebotes deberían ser bastante reducidos en número".

Impacto económico

De acuerdo con el fundador de Microsoft, "el impacto económico de la cuarentena será grande, pero si se hace bien (incluida la parte de las pruebas médicas que sigo mencionando), eventualmente podemos volver a abrirnos".

Por ello, para que la tasa de infección disminuya drásticamente y "nos permita volver a la normalidad lo antes posible" ese esencial "seguir el enfoque de cuarentena en cada comunidad" y "mantener la calma, aunque esto sea una situación sin precedentes", enfatizó.

Asimismo, Gates destacó que lo que más le preocupa es "cómo afectará esto a los países en vías de desarrollo que no pueden llevar a cabo el distanciamiento social de la misma manera que los países ricos, y cuya capacidad hospitalaria es mucho menor".

Vacuna

En cuanto a la vacuna para el coronavirus, Bill Gates sostuvo que las primeras versiones desarrolladas serán destinadas a los trabajadores de la salud. Esto podría suceder antes de 18 meses "si todo va bien",señaló y agregó que aunque "el trabajo va a toda velocidad", aún no se puede prometer nada.