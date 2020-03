Madrid activará esta semana dos hoteles medicalizados atendidos por licenciados en Medicina

La Comunidad de Madrid, la más afectada por la pandemia de coronavirus en España, habilitará a partir de esta semana dos 'hoteles medicalizados' para atender a los pacientes menos graves de covid-19 y paliar así la saturación de los hospitales de la región.

Los enfermos trasladados a estos establecimientos serán aquellos que no necesiten ser atendidos en cuidados intensivos, pero que no puedan permanecer en aislamiento en su propio domicilio. Así lo ha anunciado el vicepresidente del Gobierno autonómico, Ignacio Aguado, que ha dicho que lo que se pretende es "ofrecer otros lugares de aislamiento a las personas que no pueden estar en su casa, que no han recibido el alta, que son especialmente vulnerables, pero que tampoco pueden estar ocupando una cama de UCI, porque no son pacientes críticos".

Ponemos en marcha los primeros hoteles medicalizados en la Comunidad de Madrid.De esta manera liberamos camas de hospital y garantizamos la correcta atención y aislamiento de todos los pacientes. Sigamos trabajando. pic.twitter.com/jdIAsA7orm — Ignacio Aguado (@ignacioaguado) March 18, 2020

"Tenemos aproximadamente una estimación de que se usarán entre 3.000 y 4.000 camas en una primera fase", ha indicado Aguado, que no descarta que se pueda seguir ampliando el número de camas "si es necesario". Además, ha destacado que la Asociación de Hoteles de Madrid ha puesto a su disposición hasta 60.000 camas hoteleras.

Así, el Ayre Gran Hotel Colón, que empezará a trasladar pacientes este jueves, se encuentra frente al Hospital Gregorio Marañón, uno de los hospital de la capital del país que está en plena lucha contra este brote pandémico. El viernes le seguirá el hotel Marriott Auditorium, también en las cercanías del mismo hospital.

¿Hoteles medicalizados con pacientes COVID+ llevados por médicos recién licenciados sin el MIR? Es una medida irresponsable.Por favor, @eruizescudero dé marcha atrás.Utilice el Gómez Ulla,el Instituto cardiológio, el IPR y los módulos cerrados de los hospitales concesionados pic.twitter.com/t9LEkoPS91 — Mónica García (@Monica_Garcia_G) March 18, 2020

En los establecimientos hoteleros los pacientes serán atendidos por licenciados en Medicina pendientes del examen MIR, una prueba de evaluación para acceder a la formación de especialistas médicos que permite elegir especialidad y hospital.

La solución encontrada a la saturación del sistema de sanidad público ha levantado algunas preguntas, como cuál será el coste de estas instalaciones, por qué no se utilizan plantas vacías de hospitales públicos o por qué no se usan todos los recursos de los hospitales privados.

La Comunidad de Madrid ha registrado hasta este jueves 6.777 casos de coronavirus, de los que 590 se encuentran en estado grave ingresados en Unidades de Cuidados Intensivo (UCI). En esta región se han producido 498 fallecimientos por covid-19 y se han contabilizado 941 pacientes curados.