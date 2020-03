El legendario 'árbol de la vida' de Nuevo México podría no ser lo que se pensaba

Durante mucho tiempo se creyó que un solitario árbol de pino desenterrado hace casi un siglo en una plaza del antiguo complejo habitacional de Pueblo Bonito (Nuevo México, EE.UU.) fue un símbolo de importante valor cultural para los pobladores de la zona, ya que representaba el "nacimiento" y "vida" de su pueblo. Sin embargo, un nuevo estudio publicado en la revista American Antiquity ha puesto en duda estas afirmaciones.

Pueblo Bonito ha sido considerado durante mucho tiempo el centro cultural de los habitantes ancestrales que vivieron en la región conocida como el Cañón del Chaco, recoge el portal Sciencealert. El sitio, fundado hace más de 1.000 años, fue abandonado por completo por los lugareños en el año 1.126, quienes dejaron un fabuloso legado de construcciones, artefactos culturales, cerámica, instrumentos musicales y herramientas rituales.

Entre otras cosas, dejaron el tronco solitario de un majestuoso pino de unos 6 metros de largo que fue descubierto por arqueólogos cuando realizaban excavaciones en 1924. Desde entonces se creó toda una leyenda en torno a este pino supuestamente único en medio de un entorno sin árboles, siendo incluso descrito como el 'árbol de la vida'. Esto suponía que tenía un importante valor cultural e incluso sagrado para los antiguos habitantes de la zona.

El final en lugar del inicio

Sin embargo, un nuevo estudio llevado a cabo por investigadores de la Universidad de Arizona sugiere que esas ideas en torno al árbol podrían estar erradas debido a que "no se han probado rigurosamente". Tras comparar los anillos de varios árboles y realizar pruebas en el tronco, los autores afirman que el pino no creció en Pueblo Bonito, sino que vivió durante unos 250 años a unos 50 kilómetros de distancia.

En algún momento, a raíz de su muerte o de que fuera talado, fue transportado hasta el lugar para ser usado como un banco, como un poste o simplemente destinado a ser leña. "Pudo haberse derrumbado o dejado en pie hasta que colapsó eventualmente en la plaza y finalmente fue enterrado por la arena arrastrada por el viento a lo largo de los siglos", explican los investigadores.

Si bien el equipo no descarta por completo la posibilidad de que el árbol haya podido servir como parte de una especie de reloj solar, considera que no existe evidencia de que fuera un símbolo de "nacimiento" o "vida" para aquella cultura, dado que se trata de un árbol muerto importado, y no el último remanente de un misterioso bosque.

"Si es un marcador de algo, el Árbol de Plaza de Pueblo Bonito refleja el final o el declive de Pueblo Bonito, en lugar de su comienzo", concluye Christopher Guiterman, uno de los autores de la investigación.

De todas maneras, aún queda la duda de por qué los antiguos habitantes de esta zona decidieron transportar una distancia tan larga a un tronco gigante, posiblemente nuevas investigaciones puedan arrojar nuevas pistas a este interrogante.