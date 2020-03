Experta del Ministerio ruso de Salud: La incidencia de coronavirus puede volverse estacional

La incidencia de la infección por el nuevo coronavirus puede volverse estacional, afirmó la especialista independiente en jefe para enfermedades infecciosas del Ministerio de Salud de Rusia, Elena Malínikova.

"El coronavirus ocupará su propio nicho, lo está ocupando ahora, y será estacional", dijo la experta en el canal ruso Perviy Kanal.

Según la experta, más de 200 virus causan infección viral respiratoria aguda. "De hecho, no debería haber pánico, ¿quién de nosotros no se enfermó?, ¿quién de nosotros no tuvo una infección, cualquiera infección viral respiratoria aguda?", se pregunta Malínikova, agregando, asimismo, que las personas "constantemente" se ven afectadas por estos virus.

Este jueves, Rusia registró 52 nuevos casos de covid-19, aumentado el número total de infectados en el país a 199 personas. Las autoridades de las 85 regiones de Rusia han anunciado, asimismo, la introducción del régimen de alerta máxima debido a la amenaza de propagación de la epidemia.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) anunció este jueves que ya son 207.860 los casos confirmados de coronavirus a escala mundial, tras haberse diagnosticado alrededor de 22.900 nuevos contagios en las últimas 24 horas, la mayor cifra en una sola jornada desde el comienzo de la pandemia en diciembre.

