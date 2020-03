Historia de una muerte en Bérgamo: "Completamente sola en su casa, la familia está enferma y no puede ni organizar el entierro"

La ciudad italiana de Bérgamo, en la región de Lombardía, es escenario de trágicas circunstancias para muchos residentes locales que, al perder a sus seres queridos, no purden darles una despedida apropiada. Una de tales historias es la que le sucedió en la familia de un empresario italiano de 37 años, que prefirió guardar el anonimato.

"Murió completamente sola en su casa, no había nadie allí, la familia está enferma y no puede organizar el entierro", afirmó a RT. "No hay más ataúdes en la ciudad, por lo que básicamente no sabemos qué hacer", expresó.

El crematorio de la ciudad, que está operativo las 24 horas al día, está desbordado ante el brote del covid-19. Además, el principal cementerio de la localidad se ha quedado sin espacio.

Este jueves llegaron desde Bérgamo estremecedoras imágenes que muestran una larga columna de camiones del Ejército italiano, donde trasladan los cadáveres de las víctimas del coronavirus fuera de la ciudad para que puedan ser incinerados en las urbes menos afectadas por el brote.