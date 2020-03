Enfermera británica rompe en llanto al no poder adquirir comida tras su turno de 48 horas debido a las compras por pánico

Dawn Bilbrough, una enfermera de cuidados intensivos que labora en York, Reino Unido, hizo desde su coche un emotivo llamado a quienes hacen compras nerviosas o de pánico: "Dejen de vaciar las estanterías de los supermercados".

Según testimonió la enfermera, las tiendas a lo ancho del país no han podido hacer frente al exagerado incremento en la demanda de productos. Así las cosas, muchos ciudadanos no tienen posibilidad de comprar ni siquiera los alimentos básicos.

Dawn, entre lágrimas, urgió a la población a pensar en los demás durante la pandemia del coronavirus: "Recién salgo del supermercado. No había ni frutas ni verduras y me puse a llorar ahí dentro".

En su video, la enfermera de cuidados intensivos cuenta que después de cumplir su turno de 48 horas, solo quería comprar algunas cosas para las próximas 48: "Sin comida no sé como haré para no enfermar".

Los supermercados han extremado las medidas para combatir a los compradores que generan este desabastecimiento. Algunos han modificado sus horarios para que sus empleados tengan tiempo para reponer la mercadería. Otros han establecido límites para cada comprador, con un máximo de 3 unidades de cada producto de los así llamados básicos.

"Aquellos que están dejando las góndolas vacías tienen que detenerse, porque es gente como yo la que va a cuidarlos y necesitamos comida", agrego Bilbrough.

Durante una rueda de prensa, Boris Johnson, primer ministro del Reino Unido, pidió a la población que sea razonable: "Contamos con una buena cadena de aprovisionamiento, no hay razón para que las tiendas estén vacías. No quiero ver ningún tipo de especulación". Y si bien calificó como entendible que la gente trate de hacerse con un gran aprovisionamiento por miedo a tener que quedarse en sus hogares, agregó que "deben ser considerados con otros compradores".