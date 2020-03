FOTOS: Avistan el retirado avión furtivo Lockheed F-117 Nighthawk en el cielo de California

View this post on Instagram

Okey, guys. So this happened to me today at Starwars Canyon. I arrived at the canyon around 9:30, and this guy showed up over the west side of the canyon. It was 5 minutes after my arriving. It circled twice, then gone. And about 30 minutes after, it came back the same area of the sky. Then I couldn’t see it again after that. ー まさかの2020年初のF117目撃者になってしまいました😂 DMは炎上状態です笑 9:30ごろに谷に到着して5分ぐらいでしょうか、いわゆる#スターウォーズキャニオン の西側上空に現れました。 旋回して2周した後にどこかへ消え、30分後にまた同じ場所に現れました。 まさか自分が遭遇するとは...