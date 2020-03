Un importante número de hospitalizados con coronavirus en EE.UU. son jóvenes

De los 4.226 casos de covid-19 registrados en Estados Unidos para el 16 de marzo, el 29 % de los infectados tenía entre 20 y 44 años, y de un total de 508 personas hospitalizadas, un 20 % pertenecía a este grupo etario, revela el informe de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de EE.UU. (CDC, por sus siglas en inglés) publicado este miércoles.

De los 121 pacientes atendidos en las unidades de cuidados intensivos, prácticamente la mitad tenía menos de 65 años: el 36 % eran mayores de 45 años, mientras que los que tenían entre 20 y 44 años constituyeron un 12 % de los ingresados.

La mayoría absoluta de los fallecidos a causa del SARS-CoV-2 en EE.UU. tenían menos de 85 años. De 44 muertos, 20 personas (un 46 %) tenían entre 65 y 84 años, nueve, entre 20 y 64 años (un 20 %), mientras que entre los mayores de 85 años fallecieron 15 personas (un 34 %).

Stephen Morse, profesor de epidemiologia de la Universidad de Columbia (EE.UU.) destacó estos datos, aseverando en The New York Times que el nuevo coronavirus no solo va a afectar a los ancianos.

Eso sí, ningún menor de 20 años requirió de cuidados intensivos y menos del 1 % de los que tenían 19 años o menos fueron hospitalizados.

Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades estiman que el covid-19 pone bajo riesgo a una gran cantidad de los 49 millones de los estadounidenses que tienen más de 65 años, y advierten de que los adultos "de todas las edades" pueden presentar síntomas graves de la enfermedad.

