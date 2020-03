Argentina: La polémica declaración sobre covid-19 de una ministra regional de Salud que contradice a la OMS

Rossana Chahla, ministra de Salud de la provincia de Tucumán —en el norte de Argentina—, comentó este viernes durante una entrevista en el programa de televisión LG Play que las personas que no presentan síntomas de covid-19 no pueden contagiar a otras personas.

"Teóricamente, si está asintomático no puede contagiar", declaró Chahla en relación con la primera víctima mortal en Tucumán. "Esta señora cuando estaba asintomática […] le hicimos una toma de muestra el día 12 y dio negativo. Y después repetimos con muy buen criterio de vigilancia epidemiológica, repite la muestra el 14, y la muestra que da positivo es del 14", añadió.

En la misma línea, Chahla indicó que se le hizo la prueba de manera precoz y ésta fue la razón por la que dio negativo. "Por eso también cuando uno dice 'si no tiene síntomas, no tomamos la muestra', porque nos va a dar negativa lo más probable, luego se positiva", agregó la ministra regional.

La comunidad científica considera que estas declaraciones no son ciertas, ya que, según la Organización Mundial de la Salud (OMS), "algunas personas se infectan pero no desarrollan ningún síntoma y no se encuentran mal", aunque reconoce que "el riesgo de contraer el covid-19 de alguien que no presente ningún síntoma es muy bajo".

La actual pandemia ya ha dejado cuatro muertos y al menos 225 infectados en el país latinoamericano, razón por la que el Gobierno de Alberto Fernández ha decidido cerrar las fronteras. También se han suspendido las clases durante dos semanas y se ha impulsado el teletrabajo. Además, se ha decretado el aislamiento social, preventivo y obligatorio para toda la población, mientras que los partidos de fútbol han sido suspendidos.

