Más de 43.000 infectados asintomáticos no fueron incluidos por China en las estadísticas de covid-19

Los "portadores silenciosos" o personas con covid-19 que muestran síntomas tardíos o nulos, podrían llegar a suponer un tercio de todos los positivos, según datos clasificados del Gobierno chino a los que ha tenido acceso el South China Morning Post.

Esta circunstancia dificultaría aún más la contención del virus, que ya ha afectado a unas 300.000 personas y ha causado unas 13.000 muertes en todo el planeta.

En China más de 43.000 personas habían dado positivo por coronavirus a finales de febrero, pero carecían de síntomas inmediatos, condición conocida como asintomática. Aunque todos ellos fueron puestos en cuarentena, no fueron incluidos en el recuento oficial de los alrededor de 80.000 casos confirmados, según los datos.

De esta forma, sigue sin quedar claro el papel de la propagación asintomática de la enfermedad. Por regla general, un paciente desarrolla síntomas en 5 días, pero el período de incubación ha llegado a las 3 semanas en algunos casos extraordinarios.

La Organización Mundial de la Salud clasifica a todas las personas que dan positivo como casos confirmados, más allá de que presenten o no síntomas. Sin embargo, China cambió sus métodos de clasificación el pasado 7 de febrero, contabilizando solo a a los pacientes con síntomas. Otros países, como Estados Unidos o Gran Bretaña, no examinan a las personas que no presentan síntomas.

Cada vez son más los estudios que cuestionan una declaración de la OMS acerca de que la transmisión asintomática era "extremadamente rara". Un informe de la misión internacional de la OMS después de un viaje a China, estimó que las infecciones asintomáticas representaban entre el 1 y el 3 por ciento de los casos, según un documento de la Unión Europea.

"El número de nuevos casos de coronavirus (covid-19) en todo el mundo continúa creciendo, y la brecha entre los informes de China y las estimaciones estadísticas de incidencia basadas en casos diagnosticados fuera de China indica que un número sustancial de casos están subdiagnosticados", escribió en febrero un grupo de expertos japoneses dirigidos por Hiroshi Nishiura, epidemiólogo de la Universidad de Hokkaido. En su investigación, Nishiura calculó que la proporción de pacientes japoneses asintomáticos evacuados de Wuhan, zona cero del brote en China, era del 30,8 %, similar a los datos clasificados del Gobierno chino.

Un informe de la Unión Europea sitúa en un 44 % la proporción de casos asintomáticos en Italia, si bien en la mayor parte del país no se realizan pruebas a las personas sin síntomas.