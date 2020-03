¿Por qué la tasa de mortalidad por coronavirus en Alemania es mucho menor que en otros países europeos?

Científicos y especialistas de varias naciones intentan encontrar factores que expliquen la diferencia entre el índice de muertes por coronavirus en Alemania y el resto de las naciones más afectadas de Europa: Italia, España, Francia y el Reino Unido.

Según los últimos datos, en Alemania hay más de 49.400 personas infectadas por coronavirus y el número de muertes es de 304.

Este viernes, el director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias y portavoz del Ministerio de Sanidad español sobre la pandemia, Fernando Simón, dijo que no saben a qué se debe esta diferencia. Y tampoco las autoridades alemanas tienen una explicación definitiva.

"Es muy pronto para decir si Alemania está mejor preparada médicamente para la pandemia del covid-19 que otros países", explicó Marylyn Addo, jefa del Departamento de Infectología del Centro Médico de la Universidad de Hamburgo.

Posibles causas

Entre los factores que explican esta diferencia en las cifras, los expertos apuntan al colapso de los hospitales del norte de Italia, mientras que Alemania mantiene su capacidad de recibir nuevos pacientes e incluso han podido liberar camas.

Otros especialistas llaman la atención en que Alemania podría estar empleando una metodología diferente para hacer frente a la pandemia del coronavirus o llevando a cabo más pruebas para detectar el patógeno, incluso a los pacientes con síntomas leves, lo cual estaría permitiendo actuar de manera más certera.

"Una de las ventajas que tiene Alemania es que hemos comenzado el rastreo profesional de los contactos [de las personas infectadas] desde los primeros casos detectados", señaló Addo, añadiendo que "esto ayudó a ganar tiempo para preparar a nuestras clínicas".

"Creo que Alemania reconoció su propio brote muy temprano. Estamos dos o tres semanas por delante de algunos de nuestros vecinos. Hemos sido capaces de hacerlo porque hemos estado haciendo tantos diagnósticos, tantas pruebas", declaró, por su parte, Christian Drosten, virólogo del hospital Charité de Berlín, durante una entrevista con Die Zeit.

Asimismo, la tasa de mortalidad relativamente baja puede ser explicada por el hecho de que muchos de los primeros ciudadanos alemanes infectados fueron más jóvenes que en otros países y gozaban de buena salud, según The Guardian.

Como otra posible causa, el diario británico señala que en Alemania aún no se ha introducido la prueba generalizada del covid-19 que se realizaría post mortem, a diferencia de Italia, lo que plantea la posibilidad de que un número de infectados que murieron en sus hogares o no presentaban síntomas fuertes no aparezca en los datos oficiales. Sin embargo, desde el Instituto Robert Koch indicaron que pueden realizar un test después de un deceso si se sospecha la infección de una persona que no se sometió a la prueba en vida.

Riesgo de crecimiento

A pesar de ello, Drosten apunta que hay un alto riesgo en que la tasa de mortalidad crezca en las próximas semanas en las zonas del país donde es más complejo llevar a cabo exámenes médicos.

"Parecerá que el virus se ha vuelto más peligroso, pero esto será un artefacto estadístico, una distorsión. Simplemente reflejará lo que ya empieza a ocurrir: nos estamos perdiendo cada vez más infecciones", destacó.

