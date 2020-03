Las ventas de 'smartphones' disminuyen un 38% y registran su mayor caída en la historia

El sector de las telecomunicaciones tampoco ha podido esquivar los efectos negativos de la pandemia de coronavirus y según el reciente informe de Strategy Analytics, compañía dedicada a ofrecer soluciones de investigación a las empresas, el mercado mundial de 'smartphones' se redujo un 38% durante el mes de febrero, registrando de esta manera su mayor caída interanual de la historia.

"Los envíos mundiales de teléfonos inteligentes cayeron un enorme 38% anual, de 99,2 millones de unidades en el mes de febrero del 2019 a 61,8 millones en febrero del 2020", informó Linda Sui, directora de Strategy Analytics.

El informe señaló como principal culpable al covid-19, ya que el coronavirus afectó negativamente a la oferta y la demanda de los teléfonos inteligentes en Asia y frenó su distribución en el resto de países.

"Algunas fábricas no pudieron producir 'smartphones', y muchos consumidores no pudieron o no quisieron visitar tiendas minoristas y comprar nuevos dispositivos", indica el informe.

A pesar de que China parece que se está recuperando del brote, los expertos no creen que el sector pueda volver a la estabilidad durante el mes de marzo.

"A pesar de los signos tentativos de recuperación en China, esperamos que los envíos globales de teléfonos inteligentes en general se mantengan débiles durante marzo del 2020. El susto por el coronavirus se ha extendido a Europa, América del Norte y otros lugares, y cientos de millones de consumidores adinerados están bloqueados, no pueden o no quieren comprar nuevos dispositivos", agregó Yiwen Wu, analista senior de Strategy Analytics.

Asimismo, el informe concluye que dicha industria tendrá que implementar numerosos esfuerzos para aumentar las ventas en las próximas semanas, con "las ventas flash en línea o los generosos descuentos en paquetes con productos populares como los relojes inteligentes ".

"Este es un periodo que la industria de los 'smartphones' querrá olvidar", aseguró el director ejecutivo de Strategy Analytics, Neil Mawston.