Una de las actrices de 'Los Vengadores' desata polémica al rehusarse a la cuarentena por el coronavirus y otras celebridades estallan contra ella

La actriz canadiense Evangeline Lilly, quien encarnó a la Avispa en la película 'Ant-Man: el hombre hormiga', ha generado gran polémica, al afirmar que está en contra de la cuarentena implementada debido al coronavirus y que prefiere la "libertad sobre la vida".

La semana pasada, Lilly publicó una foto de su "té de la mañana" en Instagram, señalando que seguía con su rutina habitual. "Acabo de dejar a mis hijos en el campamento de gimnasia. Todos se lavaron las manos antes de entrar. Están jugando y riendo. Como de costumbre", escribió. Por esa razón, muchos internautas criticaron a la actriz, calificándola de "irresponsable".

Pero Evangeline Lilly, que además de la Avispa, también interpretó a Tauriel en la saga 'El Hobbit' o a Kate Austen en la serie de televisión 'Desaparecidos' ('Lost' o 'Perdidos', en España), respondió a las críticas, diciendo que estaba en contra de las medidas adoptadas por el Gobierno de EE.UU. "Algunas personas valoran sus vidas sobre la libertad", mientras que "otras prefieren la libertad sobre sus vidas. Todos hacemos nuestras elecciones", escribió.

En otro mensaje, restó importancia al covid-19, definiéndolo como "una gripe respiratoria". También relacionó al coronavirus con la política y que sería un instrumento del Gobierno para lograr más control sobre la población. "En este momento estamos demasiado cerca de la ley marcial" en EE.UU., "siempre pasa algo en los años electorales" de la nación norteamericana, fueron algunas de las respuestas que escribió.

"No me importa tu libertad"

Entre las personas que han criticado la postura de Evangeline Lilly se encuentran celebridades como la actriz británica Sophie Turner, quien encarnó a Sansa Stark en la serie 'Juego de tronos'. "Quédate en casa, no seas estúpida, aunque valores más tu libertad por encima de... no sé, ¿que tu salud? No me importa tu libertad, podrías estar infectando gente vulnerable a tu alrededor haciendo eso", dijo Turner en un video publicado en su cuenta de Instagram, sin mencionar a Lilly directamente.

Otras personas incluso han pedido que Marvel Studios tome medidas contra la intérprete de la Avispa y la elimine de la franquicia. El portal We Got This Covered, que publica noticias del mundo cinematográfico, citando fuentes anónimas informa que Marvel está considerando seriamente romper sus relaciones con Lilly una vez que termine sus obligaciones contractuales, debido a la polémica respecto al coronavirus.