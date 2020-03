Vicegobernador de Texas: "Estoy dispuesto a arriesgar mi vida a cambio de mantener a EE.UU., y muchos abuelos en este país piensan como yo"

"No quiero que todo el país sea sacrificado", declaró el republicano Dan Patrick.

"Nadie me contactó y dijo: 'como una persona mayor, ¿estás dispuesto a arriesgar tu vida a cambio de mantener a EE.UU. […] para tus hijos y nietos? Si este es el intercambio, me apunto", declaró este lunes el vicegobernador de Texas, Dan Patrick.

El político republicano precisó durante una entrevista con Tucker Carlson, de Fox News, que esa posición no lo hace "noble, valiente o algo así". "Simplemente pienso en que hay muchos abuelos aquí en este país como yo", agregó.

Asimismo, aclaró que "no quiere que todo el país sea sacrificado". "He hablado con cientos de personas […] y todos dicen más o menos lo mismo: no podemos perder todo nuestro país. Estamos teniendo un colapso económico", reiteró Patrick.

"Mi mensaje es: volvamos al trabajo, volvamos a la vida, seamos inteligentes sobre esto, y aquellos de nosotros que tengan más de 70 [años], nos cuidaremos a nosotros mismos", concluyó.

"La vida normal volverá"

Previamente, el presidente de EE.UU., Donald Trump, declaró este lunes que las medidas de distanciamiento social aplicadas en el país podrían relajarse en un futuro cercano para evitar que se produzcan muertes por una depresión económica y social, que podría tener peores consecuencias que el coronavirus.

"EE.UU., nuevamente, y pronto, estará abierto a los negocios. Muy pronto. Mucho antes de tres o cuatro meses, como alguien sugirió. No podemos permitir que la cura sea peor que el problema en sí", declaró Trump, al tiempo que señaló que su país "no fue construido para ser cerrado".

"La dificultad terminará, terminará muy pronto, la vida normal volverá", sostuvo el presidente.

EE.UU. es el tercer país más afectado por el coronavirus en el mundo después de China e Italia. Según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, para este 23 de marzo el número total de infectados por el covid-19 en la nación norteamericana es de 33.404, mientras que 400 personas han fallecido.