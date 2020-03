VIDEOS: Las primeras imágenes del fuerte terremoto que ha azotado las islas de Kuriles

View this post on Instagram

Ого, нас тряхануло! Я первый раз такое сильное землетрясение застала.😬😬😬😬😬 Туалетная бумага как никогда нужна нам на Камчатке #просьбанескупатьтуалетку 😁. #камчатка #earthquake #землетрясение #какнеобосраться