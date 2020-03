Italia se ve obligada a buscar la ayuda de Rusia, China y Cuba para combatir el covid-19 luego que la UE dejara solo al país

Varios expertos consultados por RT coinciden en que la respuesta inicial de la UE al brote masivo del coronavirus en Italia no fue la adecuada, mientras que los italianos agradecen a las naciones que respondieron a las peticiones de ayuda.

La Unión Europea dejó a Italia "prácticamente sola" en su lucha contra el covid-19, por lo que Roma tuvo que buscar ayuda de otros países como Rusia, China, Cuba y Venezuela.

La nación transalpina se ha convertido en el nuevo epicentro de la pandemia y ya cuenta con más de 74.300 casos de infección confirmados. En el país europeo incluso ha habido más muertes (7.503, de momento) que los registrados en China continental (3.281), donde se originó el brote.

No solo varios expertos consultados por RT, sino también numerosos ciudadanos ordinarios coinciden en que la respuesta inicial de la UE al brote masivo del coronavirus en Italia no fue la adecuada y que la tan necesaria ayuda no llegó desde Bruselas.

La UE subestimó el peligro y culpó a Italia

La Unión Europea subestimó claramente el virus, atribuyendo el brote en Italia a errores en el sistema sanitario del país, opina el excanciller italiano y representante de la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa, Franco Frattini.

Como resultado, Bruselas, que predica la solidaridad paneuropea, no actuó cuando esta solidaridad fue necesaria ante una crisis que finalmente afectó a todo el bloque comunitario.

"Hablando con franqueza, Bruselas no está haciendo lo suficiente. En el primer momento Italia estuvo prácticamente sola contra el virus. Muchos dijeron que todo se debió a los hábitos italianos, porque los italianos no respetan las reglas. Y, de repente, se dieron cuenta de que todos los demás países están igualmente afectados", dijo Frattini.

La situación en otros Estados de la UE como Alemania y Francia se deterioró rápidamente, obligándolos a lidiar con miles de infectados en su propio territorio. "Todos se centraron en la situación en sus países antes de siquiera pensar en ayudar a los demás", señaló a RT Andrea Giannotti, directora ejecutiva del Instituto Italiano de Estudios Euroasiáticos.

Ayuda de Rusia, China, Cuba y Venezuela

La UE ahora está tratando de "hacer más" y de alguna manera "compensar" su mala ejecución inicial de una respuesta coordinada, indicó el exdiputado italiano Dario Rivolta. De hecho, Bruselas ha intensificado sus esfuerzos, suspendiendo por primera vez el Pacto de Estabilidad y Crecimiento del bloque que regula la política presupuestaria, entre otras cosas.

Frattini elogió "como muy importante" esta decisión, que permite a Roma actuar libremente en términos de gasto presupuestario. Pero el excanciller subrayó que la acción se produjo solo después de que Europa "se diera cuenta de que sus [medidas] eran inadecuadas para dar una respuesta unida".

Sin embargo, ese paso no es suficiente, señaló Rivolta, agregando que "de momento" no hay cambios importantes y que, aunque la ayuda financiera es necesaria, existen otros factores a considerar, como la asistencia médica. "En cuanto a los aspectos médicos, lo único que hizo la UE hasta ahora fue poner barreras entre Italia y otros países", explicó el exdiputado.

Ante esta situación crítica, Italia envió solicitudes de ayuda a todo el mundo. "A algunas embajadas italianas se les encargó negociar con los Gobiernos locales para encontrar oportunidades de recibir asistencia del exterior, como por ejemplo en forma de equipos" de los que el país no dispone, relató Andrea Giannotti.

Rusia, China, Cuba y Venezuela fueron algunos de los países que respondieron. En particular, estas naciones enviaron a Italia a sus médicos para apoyar al personal local en su lucha contra el brote.

Reacción en las redes sociales

La opinión de los expertos consultados es ampliamente compartida por varias personas, las cuales critican a la UE y agradecen a los países que respondieron a las peticiones de ayuda.

"Rusia envió su Ejército para ayudar a Italia. ¿Dónde está la OTAN? Cuba envió 53 médicos a Italia. ¿Dónde está la UE? China está enviando millones de kits de prueba a Italia. ¿Dónde están Estados Unidos y el Reino Unido? Solo se unen cuando quieren destruir un país y quedarse con sus recursos naturales", escribió un usuario.

"Bueno, Cuba ahora también está ayudando a Italia. Solo el socialismo puede salvar a Italia. ¿Dónde está la UE? ¿Dónde está Estados Unidos? Los países capitalistas están ocupados saqueando suministros", indicó otro.

Asimismo, recientemente se ha viralizado un video en el cual se ve a un italiano reemplazando una bandera de la Unión Europea por la rusa, en un gesto de agradecimiento a Moscú por ayudar a combatir la crisis del coronavirus. En las imágenes el hombre levanta una hoja de papel en la que está escrito en italiano: "Gracias, Putin. Gracias, Rusia", antes de izar la bandera rusa junto a la italiana.

Un italiano sustituye la bandera de la UE por la de RusiaUn ciudadano italiano decidió expresar su agradecimiento a Rusia por la ayuda de este país en la lucha contra el covid-19 poniendo la bandera rusa al lado de la de Italia pic.twitter.com/oTqxhRKWAS — RT en Español (@ActualidadRT) March 24, 2020

Por su parte, Dante Cattaneo, vicealcalde de la comuna de Ceriano Laghetto, en Lombardía, compartió un video en el que agradece al presidente ruso, Vladímir Putin, y al pueblo ruso por su ayuda. En lo que llamó un gesto simbólico, Cattaneo se puso una chaqueta deportiva con la palabra 'Rusia'.

"La ayuda de Rusia es incomparable"

"Lo que Rusia ha hecho no es comparable a lo que han hecho otros países, incluida China, porque China también envió algo, pero no es comparable con el apoyo proporcionado por Rusia", señaló Franco Frattini, agregando que los especialistas han brindado "un gran apoyo en términos de experiencia, [...] en términos de virología".

Enviar ayuda "a pesar de que la situación en Rusia también puede empeorar" significa que es un mensaje claro de que Moscú está lista para hablar y resolver problemas con Europa cuando existe una mayor necesidad de cooperación, indicó, por su parte, Giannotti.

Rusia envió 14 aviones militares Il-76 que transportaron varias brigadas de médicos con 100 especialistas militares en virología y epidemiología, así como sistemas de desinfección de transporte y terreno, y equipos médicos.

El martes, el Ministerio de Defensa ruso anunció que el Ejército del país llegó a Italia para combatir al coronavirus y trabajará en la ciudad de Bérgamo.

Este miércoles, un convoy con expertos militares y equipos especiales rusos, formado por 22 unidades de equipos especiales, se dirigió a la ciudad italiana de Bérgamo para también contribuir a la lucha contra la propagación de la pandemia de covid-19. Los vehículos transportan un complejo móvil de análisis y diagnóstico, medios de desinfección y equipamientos especializados para prestar asistencia médica a pacientes en estado grave.

