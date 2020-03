Informan de la muerte del exagente del FBI desaparecido en Irán hace 13 años durante una misión encubierta

La familia del exagente del FBI Robert Levinson, desaparecido en marzo de 2007 en Irán, informó este miércoles que cree que Levinson murió mientras estaba bajo custodia de Teherán. Las autoridades iraníes, por su parte, han negado reiteradamente tener conocimiento de su paradero.

"Recientemente recibimos información de funcionarios estadounidenses que les ha llevado a ellos y a nosotros a concluir que nuestro maravilloso esposo y padre murió mientras estaba bajo custodia iraní. No sabemos cuándo o cómo murió, solo que fue antes de la pandemia del covid-19", dijo su familia en un comunicado citado por Reuters.

El presidente de EE.UU., Donald Trump, afirmó que no se le ha comunicado que el exagente hubiera muerto. "No acepto que esté muerto. La cosa no tiene muy buena pinta, pero no aceptaré que esté muerto. No nos han dicho que está muerto, pero mucha gente piensa que es así", dijo Trump en una sesión informativa este miércoles.

Por su parte, el asesor de seguridad nacional de la Casa Blanca, Robert O'Brien, indicó que Irán debe proporcionar un informe completo de lo que le ocurrió a Levinson.

"Al tiempo que la investigación está en curso, creemos que Bob Levinson pudo haber fallecido hace algún tiempo. (...) Irán debe proporcionar un informe completo de lo que le ocurrió a Bob Levinson antes de que EE.UU. pueda aceptar completamente lo que sucedió en este caso", dijo O'Brien.

Al mismo tiempo, Alireza Miryousefi, portavoz de la Misión Permanente de Irán ante la ONU, aseguró que "Irán siempre ha mantenido que sus funcionarios no tienen conocimiento del paradero de Levinson y que no está bajo custodia iraní". "Esos hechos no han cambiado", puntualizó.

Levinson desapareció en marzo de 2007 en la isla iraní de Kish. Al principio, EE.UU. decía que estaba realizando un viaje privado de negocios, pero seis años más tarde se reveló que había sido contratado por la CIA para reunir información de inteligencia.