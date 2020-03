China prohíbe temporalmente la entrada a la mayoría de extranjeros para frenar los casos importados de coronavirus

La medida no se aplicara a quienes viajen en calidad de diplomática u oficial, así como a los titulares de visados 'C'.

El Ministerio de Relaciones Exteriores de China ha decidido suspender temporalmente la entrada al país de extranjeros con visados y permisos de residencia chinos válidos a partir del 28 de marzo como medida para contener la propagación del coronavirus.

No obstante, la medida no se aplicara a quienes viajen en calidad de diplomática u oficial, así como a los titulares de visados 'C', informa Reuters citando el comunicado del ministerio. Dichos visados se otorgan a los extranjeros que participan en la prestación de servicios de transporte internacional.

"La suspensión es una medida temporal que China está obligada a tomar a la luz de la situación del brote y las prácticas de otros países", señala el ministerio.

Asimismo, Pekín ha ordenado a las compañías aéreas reducir drásticamente el número de vuelos dentro y fuera del país. Por su parte, la Administración de Aviación Civil de China (AACC) anunció el jueves que había ordenado a las aerolíneas chinas mantener únicamente una ruta por país y limitar el número de vuelos a uno por semana a partir del 29 de marzo.

La medida también afecta a las aerolíneas extranjeras, ya que la AACC también exige limitar las rutas internacionales a China a una por semana y que solo opere una ruta hacia el país asiático.

"De acuerdo con la necesidad de contener la epidemia, la AACC puede emitir una política para reducir aún más el número total de vuelos internacionales de pasajeros", dijo el regulador en un comunicado.

Anteriormente, la Comisión Nacional de Salud de China ha informado que la totalidad de los 47 casos confirmados de coronavirus registrados en el país el 24 de marzo, a los que hay que sumar 33 casos sospechosos, son importados.

Más información, en breve.