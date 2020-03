VIDEO: Manifestantes denuncian la poca preparación del Gobierno colombiano ante el coronavirus

Manifestantes salieron a las calles de Bogotá el pasado martes al grito de "tenemos hambre" para reclamar al Gobierno de Iván Duque garantías sociales que les permitan pasar la cuarentena de 19 días decretada por las autoridades.

"Tenemos hijos. Tenemos que pagar el arriendo. Entonces, el Gobierno dice que hay comida, que en todos los supermercados hay comida y tiendas abiertas, pero no hay plata. No tenemos plata. Ellos no nos van a regalar la comida", se quejó uno de los participantes en la manifestación de la plaza Bolívar de Bogotá.

En la protesta participaron en su mayoría trabajadores informales, personas sin hogar y algunos miembros de la comunidad venezolana. Sienten que las autoridades les han dado la espalda e ignoran las carencias que sufren.

"El virus es algo serio, nos va a matar a todos. Pero ustedes como Gobierno tienen que atajar las cosas porque ustedes se dieron cuenta de la emergencia que venía para encima y no hicieron nada en los aeropuertos".

Según datos del Ministerio de Salud del país sudamericano, en Colombia ya hay cerca de 500 personas contagiadas con coronavirus y el Gobierno de Iván Duque decretó las medidas de aislamiento sin contemplar ayudas para la población que depende de ingresos diarios, denuncian algunos trabajadores.